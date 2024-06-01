McDonald's закрывает на реконструкцию культовый ресторан на Вокзальной площади в Киеве

С 1 июня культовый ресторан McDonald's, расположенный на Центральном ж/д вокзале в Киеве, закрывается на реконструкцию. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к ноябрю 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ресторана быстрого питания.

Там отмечают, что за последние 10 лет этот ресторан ежегодно входил в топ-5 ресторанов Украины по посещаемости. По итогам 2011 года занял второе место среди 33 тыс. заведений сети в мире по количеству посетителей.

"Ремонтные работы планируют завершить к ноябрю этого года, и пока заведение будет обновляться, клиенты могут сделать заказ в двух ресторанах МакДональдз, расположенных на Южном вокзале всего в 600 и 800 метрах от Вокзальной площади — на улице Сичеславская, 6 и Георгия Кирпы, 5а", – говорится в сообщении пресс-службы.

После завершения запланированных работ в ресторане на Вокзальной площади гостей будет ждать обновленный дизайн зала на 193 места и большая терраса на 88 мест. Для удобного заказа будут работать 11 двусторонних терминалов самообслуживания, а также ресторан станет первым заведением МакДональдз в Украине с пассажирским лифтом для перемещения между первым и вторым этажом, с которого будет открываться вид на площадь.

Таким образом, МакДональдз продолжает воплощать стратегию развития, которая включает в себя как открытие новых ресторанов, так и модернизацию существующих.

Открытие новых ресторанов

Компания "Макдональдс Юкрейн Лтд", развивающая в Украине сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует внедрять партнерские программы с сетями автозаправочных станций.

Так, в 2024 году McDonald's планирует воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.

В дальнейшем компания также рассматривает локации, чтобы открывать заведения McDonald's в связке с АЗС на ключевых трассах.

McDonald's также планирует открытие ресторанов в городах-спутниках Киева и Львова.

"Со стратегической точки зрения мы стремимся присутствовать во всех ключевых сателлитах Киева. Сейчас работаем над тем, чтобы появились заведения в Боярке, Гатном, Чабанах", – сообщил директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак.

Он добавил, что компания также работает над тем, чтобы заведения появились и в ключевых городах Львовской области.

"Однако сейчас продолжаются переговоры по Львовской области и на сегодняшний день еще нет конкретных городов, которые я мог бы озвучить", - отметил Стефурак.

McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

В Украине локальные ингредиенты в меню McDonald`s составляют около 60%, и их доля постепенно увеличивается. В результате отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отбоя тревоги.