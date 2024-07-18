McDonald's обустроил генераторами уже более 70% ресторанов в Украине

В условиях дефицита электроэнергии "МакДональдс Юкрейн Лтд.", развивающий в Украине сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's, оснастил генераторами уже более 70% ресторанов, а также обновил производственные процессы.

Об этом рассказал операционный директор компании Дмитрий Корбут, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, МакДональдз работает на сохранение ресурсов, поэтому рестораны компании построены по принципам энергоэффективности.

"В ответ на вызовы войны мы начали устанавливать генераторы, чтобы выполнять заказы при отсутствии централизованных поставок электричества. Сейчас уже более 70 ресторанов оснащены генераторами, и мы продолжаем постепенно налаживать бесперебойное электроснабжение в других заведениях сети", — заявил Корбут.

McDonald's обновил производственные процессы

Поскольку из-за длительных отключений электроэнергии и в жаркую погоду генераторы могут выходить из строя, компания была вынуждена обновить производственные процессы.

"Сейчас даже при наличии генератора мы можем закрыть заведение на полчаса или больше, чтобы генератор мог остыть, а рестораны продолжали стабильно работать и дальше", — сообщил он.

Вместе с тем, если в ресторане нет генератора, то при выключении электроэнергии заведение закрывается.

Также в McDonald's отметили, что особое внимание уделяется тщательному контролю условий хранения продукции в соответствии со стандартами.

"Наши мощные современные холодильники удерживают необходимую температуру до 14 часов без света. После возвращения энергоснабжения мы дополнительно проверяем температуру продуктов: для замороженных она должна составлять от минус 24 до минус 18°, для охлажденных — от плюс 1 до плюс 4°. При неподходящей температуре продукты подлежат списанию", — сообщил Корбут.

В случае длительного отключения, когда есть риск, что ингредиенты могут оказаться при ненадлежащей температуре, продукты временно возвращаются на склад, где есть генераторы, ради безопасного и надежного хранения.

"Несмотря на все вызовы и значительный рост затрат на обеспечение операционной деятельности, обусловленный закупкой горючего и сервисным обслуживанием генераторов, для "МакДональдз" качество и безопасность пищи является несомненным приоритетом. Компания адаптировалась к перебоям с электроснабжением и обеспечивает неизменную свежесть и безопасность своих продуктов", — резюмировал Корбут.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.

20 сентября 2022 McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Украине. К 24 февраля того же года сеть насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны. По состоянию на июль 2024 года работает 101 ресторан, а сеть насчитывает 118 ресторанов. В общей сложности план на 2024 год предусматривает открытие 6 ресторанов.

Добавим, что выручка сети ресторанов McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

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