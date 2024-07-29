Продажи McDonald’s упали впервые за четыре года: в чем причина

Во втором квартале 2024 года продажи McDonald's упали впервые с 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков. Сравнительные продажи сети упали на 1% по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено понижением посещаемости во всех географических сегментах компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Однако акции McDonald's в начале торгов в Нью-Йорке остались почти без изменений. С начала года их стоимость снизилась на 15%, в то время как общий рыночный индекс S&P 500 вырос на 14%.

Снижение продаж McDonald's в текущем году связано с ростом цен и ограниченными бюджетами потребителей. Чтобы вернуть клиентов, сеть ресторанов быстрого питания запустила в США акцию за 5 долларов и обновила меню, добавив новые блюда, такие как каджунский бекон McCrispy и "бабушкин" McFlurry.

Хотя начальные результаты свидетельствуют о положительном влиянии этих мер на привлечение клиентов, заметный рост продаж ожидается только в конце года.

Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински подчеркнул, что компания сосредоточится на "надежной, обыденной ценности", чтобы удовлетворить более требовательных потребителей. Среди других стратегических приоритетов – расширение линейки куриных блюд и программа лояльности.

Однако компания также сообщила о снижении продаж в некоторых своих ресторанах в Китае и Франции. Прибыль McDonald's за первый квартал составила 2,97 доллара на акцию, что ниже ожиданий аналитиков.

McDonald's в Украине.

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

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