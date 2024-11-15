15 ноября на проспекте Палладина, 46-Б в Киеве открылся ресторан McDonald's. Он стал 106-м работающим заведением сети и 121-м (включая 15, временно закрытых по требованиям безопасности).

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Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

Что известно о новом заведении

В пресс-службе отмечают, что до нового McDonald's легко добраться жителям Академгородка, а также соседних поселков и массивов, в частности, Коцюбинского, Новобеличев и Берковца. Кроме того, ресторан на проспекте Палладина особенно удобен для всех, кто путешествует на авто, ведь он расположен рядом с большим торговым центром на выезде из города на международной автодороге М07.

В Киеве заработал новый McDonald's. Фото: Пресс-служба McDonald's

Новый ресторан обеспечит 70 рабочих мест. Всего в этой сети заведений в Украине работают около 10 000 работников.

Заведение имеет площадь 471 кв. м. Его посетители могут разместиться в зале на 123 места или на террасе на 126 мест.

В Киеве заработал новый McDonald's. Фото: Пресс-служба McDonald's

С первого дня работы ресторан будет работать с 7:00 до 22:00. Для быстрого и бесконтактного заказа посетители могут использовать терминалы самообслуживания или заказать любимые блюда на кассе.

Для автомобилистов доступны две линии "МакДрайва", которые будут работать с 5:00 до 23:00. А для местных жителей уже через несколько дней после открытия заработает служба доставки "МакДеливери". При отключении электричества McDonald's будет работать благодаря генератору.

В Киеве заработал новый McDonald's. Фото: Пресс-служба McDonald's

Напомним, предыдущий, 105-й ресторан McDonald's, открылся в Боярке Киевской области 2 ноября.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отбоя тревоги.

20 сентября 2022 года McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Украине.

Добавим, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.