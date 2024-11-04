Вблизи Киева открылся еще один McDonald's

2 ноября открылся новый ресторан McDonald's в Боярке Киевской области, по улице Магистральной, 38. Это первый ресторан в городе и 105-й, работающий в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба сети ресторанов.

Отмечается, что в настоящее время сеть насчитывает 120 заведений по всей стране (включая 15, временно закрытых по требованиям безопасности) и продолжает расширяться в том числе и в городах-сателлитах столицы.

Что известно о новом ресторане

Новый одноэтажный ресторан McDonald's общей площадью 470 кв. м расположен неподалеку от крупного торгового центра. В зале будет 128 посадочных мест, а на террасе еще 84.

Новое заведение может похвастаться современным дизайном с графикой, отражающей ингредиенты популярных блюд и создающей уютное пространство.

В пресс-службе McDonald's отмечают, что новый ресторан обеспечит городу и окрестностям 60 рабочих мест.

Также сообщается, что в новом McDonald's доступны все каналы продаж. С первого дня работы посетители могут заказать блюда в зале — на кассе или с помощью терминалов самообслуживания, а также воспользоваться двумя линиями "МакДрайва" с дополнительными паркоместами для ожидания заказа.

Служба доставки "МакДеливери" заработает через несколько дней после открытия.

График работы ресторана и "МакДрайва" — с 07:00 до 22:00. Вскоре в заведении также установят генератор, чтобы клиенты могли делать заказы без перебоев даже при отключениях электричества.

В пресс-службе отмечают, что ресторан в Боярке будет работать по расширенным правилам безопасности, которые неукоснительно соблюдают все заведения McDonald's в Украине. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие и открываются в течение часа после отбоя.

Напомним, предыдущий, 104-й ресторан McDonald's, открылся во Львове 27 сентября.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.

20 сентября 2022 года McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Украине.

Добавим, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.