Поблизу Києва відкрився ще один McDonald’s

2 листопада відкрився новий ресторан McDonald’s у Боярці Київської області, на вулиці Магістральній, 38. Це перший ресторан у місті та 105-й, що працює в Україні.

Про це повідомила пресслужба мережі ресторанів.

Зазначається, що наразі мережа налічує 120 закладів по всій країні (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки) та продовжує розширюватися зокрема й у містах-сателітах столиці.

Що відомо про новий ресторан

Новий одноповерховий ресторан McDonald’s загальною площею 470 кв.м. розташований неподалік великого торговельного центру. У залі буде 128 посадкових місць, а на терасі — ще 84.

Фото: Пресслужба McDonald’s

Новий заклад може похвалитися сучасним дизайном із графікою, що відображає інгредієнти популярних страв і створює затишний простір.

У пресслужбі McDonald’s зауважують, що новий ресторан забезпечить місту й околиці 60 робочих місць.

Також повідомляється, що у новому McDonald’s доступні всі канали продажу. Із першого дня роботи відвідувачі можуть замовити страви в залі — на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися двома лініями "МакДрайву" з додатковими паркомісцями для очікування замовлення.

Служба доставки "МакДелівері" запрацює за кілька днів після відкриття.

Фото: Пресслужба McDonald’s

Графік роботи ресторану та "МакДрайву" — із 07:00 до 22:00. Незабаром у закладі також установлять генератор, щоб клієнти могли робити замовлення без перебоїв навіть під час відключень електрики.

У пресслужбі наголошують, що ресторан у Боярці працюватиме за розширеними правилами безпеки, яких неухильно дотримуються всі заклади McDonald’s в Україні. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою.

Нагадаємо, попередній, 104-й ресторан McDonald’s, відкрився у Львові 27 вересня.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні.

Додамо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.