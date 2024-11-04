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Поблизу Києва відкрився ще один McDonald’s
2 листопада відкрився новий ресторан McDonald’s у Боярці Київської області, на вулиці Магістральній, 38. Це перший ресторан у місті та 105-й, що працює в Україні.
Про це повідомила пресслужба мережі ресторанів.
Зазначається, що наразі мережа налічує 120 закладів по всій країні (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки) та продовжує розширюватися зокрема й у містах-сателітах столиці.
Що відомо про новий ресторан
Новий одноповерховий ресторан McDonald’s загальною площею 470 кв.м. розташований неподалік великого торговельного центру. У залі буде 128 посадкових місць, а на терасі — ще 84.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Новий заклад може похвалитися сучасним дизайном із графікою, що відображає інгредієнти популярних страв і створює затишний простір.
У пресслужбі McDonald’s зауважують, що новий ресторан забезпечить місту й околиці 60 робочих місць.
Також повідомляється, що у новому McDonald’s доступні всі канали продажу. Із першого дня роботи відвідувачі можуть замовити страви в залі — на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися двома лініями "МакДрайву" з додатковими паркомісцями для очікування замовлення.
Служба доставки "МакДелівері" запрацює за кілька днів після відкриття.
Графік роботи ресторану та "МакДрайву" — із 07:00 до 22:00. Незабаром у закладі також установлять генератор, щоб клієнти могли робити замовлення без перебоїв навіть під час відключень електрики.
У пресслужбі наголошують, що ресторан у Боярці працюватиме за розширеними правилами безпеки, яких неухильно дотримуються всі заклади McDonald’s в Україні. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою.
Нагадаємо, попередній, 104-й ресторан McDonald’s, відкрився у Львові 27 вересня.
McDonald's в Україні
McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.
В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.
20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні.
Додамо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.