Акції McDonald's впали на 7%: у чому причина

Акції McDonald's впали приблизно на 7% після повідомлень американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) про те, що спалах кишкової палички, пов'язаний з бургерами Quarter Pounder ("Роял чизбургер"), призвів до смерті людини.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що в період з 27 вересня по 11 жовтня в 10 американських штатах було зареєстровано 49 випадків отруєння, більшість з них – у Колорадо та Небрасці. Мінімум 10 людей потрапили у лікарні, а в Колорадо зафіксовано один смертельний випадок. Більшість хворих людей повідомили, що їли "Роял чизбургер" в McDonald's.

Після закриття торгів у вівторок акції McDonald's впали приблизно на 7%. У своїй заяві компанія заявила, що вживає швидких та рішучих заходів після спалаху кишкової палички в деяких штатах.

Що стало причиною масових отруєнь

Початкові результати розслідування показали, що деякі випадки отруєння можуть бути пов'язані з нарізаною цибулею, що використовується в "Роял чизбургер" і поставляється одним постачальником, що обслуговує три розподільчі центри.

McDonald's наказав всім місцевим ресторанам прибрати і не використовувати нарізану цибулю в своїх стравах і призупинив поширення цього продукту у деяких регіонах.

Таким чином "Роял чизбургери" будуть тимчасово недоступні у кількох штатах. В McDonald's повідомили, що працюють з постачальниками над поповненням запасів.

Щодо інших видів бургерів, то як повідомив президент McDonaldʼs USA Джо Ерлінгер, в них використовується інший тип цибулі.

"Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше повернути наше повне меню в цих штатах", - заявив він.

Разом з тим у CDC заявили, що кількість людей, які постраждали від спалаху кишкової палички в McDonald's, ймовірно, набагато вища, ніж повідомлялось досі. Це пов'язано з тим, що багато людей одужують без тестування на цю інфекцію чи без отримання медичної допомоги.

Додамо, що "Роял чизбургер" є одним із найпопулярніших бургерів в меню мережі ресторанів.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн). Прибуток при цьому сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

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