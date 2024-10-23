Акции McDonald's упали на 7%: в чем причина

Акции McDonald's упали примерно на 7% после сообщений американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о том, что вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Quarter Pounder ("Роял чизбургер"), привела к смерти человека.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что в период с 27 сентября по 11 октября в 10 американских штатах было зарегистрировано 49 случаев отравления, большинство из них – в Колорадо и Небраске. Минимум 10 человек попали в больницы, а в Колорадо зафиксирован один смертельный случай. Большинство больных людей сообщили, что ели "Роял чизбургер" в McDonald's.

После закрытия торгов во вторник акции McDonald's упали примерно на 7%. В своем заявлении компания сообщила, что принимает быстрые и решительные меры после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.

Что стало причиной массовых отравлений

Первоначальные результаты расследования показали, что некоторые случаи отравления могут быть связаны с нарезанным луком, используемым в "Роял чизбургер" и поставляемым одним поставщиком, обслуживающим три распределительных центра.

McDonald's приказал всем местным ресторанам убрать и не использовать нарезанный лук в своих блюдах и приостановил распространение этого продукта в некоторых регионах.

Таким образом, "Роял чизбургеры" будут временно недоступны в нескольких штатах. В McDonald's сообщили, что работают с поставщиками по пополнению запасов.

Что касается других видов бургеров, то, как сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер, в них используется другой тип лука.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть наше полное меню в этих штатах", – заявил он.

Вместе с тем, в CDC заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки кишечной палочки в McDonald's, вероятно, гораздо выше, чем сообщалось до сих пор. Это связано с тем, что многие выздоравливают без тестирования на эту инфекцию или без получения медицинской помощи.

Добавим, что "Роял Чизбургер" является одним из самых популярных бургеров в меню сети ресторанов.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн). Прибыль при этом достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com