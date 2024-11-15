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У Києві запрацював новий McDonald’s

McDonald’s
У Києві запрацював новий McDonald’s. Фото: Пресслужба McDonald’s

15 листопада на проспекті Палладіна, 46-Б в Києві відкрився ресторан McDonald’s. Він став 106-м працюючим закладом мережі та 121-м загалом (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки). 

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Про це повідомила пресслужба McDonald’s.

Що відомо про новий заклад

У пресслужбі зазначають, що до нового McDonald’s легко дістатися мешканцям Академмістечка, а також сусідніх селищ і масивів, зокрема Коцюбинського, Новобіличів і Берковця. Крім того, ресторан на проспекті Палладіна є особливо зручним для всіх, хто подорожує на авто, адже він розміщений поруч з великим торговельним центром на виїзді з міста на міжнародному автошляху М07.  

Фото 2 — У Києві запрацював новий McDonald’s
У Києві запрацював новий McDonald’s. Фото: Пресслужба McDonald’s

Новий ресторан забезпечить 70 робочих місць. Всього у цій мережі закладів в Україні працює близько 10 000 працівників.

Заклад має площу 471 кв. м. Його відвідувачі можуть розміститися в залі на 123 місць або на терасі на 126 місць.

Фото 3 — У Києві запрацював новий McDonald’s
У Києві запрацював новий McDonald’s. Фото: Пресслужба McDonald’s

Із першого дня роботи ресторан працюватиме з 7:00 до 22:00. Для швидкого та безконтактного замовлення відвідувачі можуть скористатися терміналами самообслуговування чи замовити улюблені страви на касі. 

Для автомобілістів доступні дві лінії "МакДрайву", що працюватимуть із 5:00 до 23:00. А для місцевих жителів уже за кілька днів після відкриття запрацює служба доставки "МакДелівері". Під час відключень електрики McDonald’s працюватиме завдяки генератору.

Фото 4 — У Києві запрацював новий McDonald’s
У Києві запрацював новий McDonald’s. Фото: Пресслужба McDonald’s

Нагадаємо, попередній, 105-й ресторан McDonald’s, відкрився у Боярці Київської області 2 листопада.

McDonald's в Україні 

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні. 

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні.

Додамо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.

Автор:
Ольга Колесніченко