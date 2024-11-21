Один із найвідвідуваніших McDonald’s України на Вокзальній площі в Києві відкрився після 5-місячної перерви — його суттєво реконструювали та зробили безбарʼєрним. Ресторан повністю переробили: будівлю частково демонтували, оновили фасад та переобладнали внутрішній простір, щоб зробити його сучаснішим та комфортнішим для кожного клієнта.

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Про це йдеться в пресрелізі мережі ресторанів.

Що змінилося в облаштуванні McDonald’s

Згідно з повідомленням пресслужби, безбар’єрний простір у McDonald’s на Вокзальній створили завдяки різноманітним інклюзивним рішенням:

автоматичні двері на боковому вході, зручні для людей на кріслах колісних та гостей із дитячими візками;

пасажирський ліфт, із якого відкривається панорамний вид на площу, для безбар'єрного руху між першим і другим поверхами;

тактильна плитка всередині та зовні для навігації людей із порушеннями зору;

таблички з написами шрифтом Брайля;

спеціально облаштоване місце для людей з інвалідністю, що дозволяє вільно рухатись людям на кріслах колісних;

вбиральні для людей із інвалідністю.

На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s На Вокзальній у Києві відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом. Фото: Пресслужба McDonald’s

Оновлений McDonald’s став одним із найбільших в Україні

Як повідомили у пресслужбі McDonald’s, ресторан став одним із найбільших в Україні (загальна площа — 944 кв. м), має 193 посадкових місця в залі та ще 88 на терасі. У закладі можна швидко й безконтактно робити замовлення на 11 двосторонніх терміналах самообслуговування, на касі чи через експрес-вікно.

"А з функцією зменшення екрану, що доступна в кожному ресторані мережі, терміналом зможуть легко користуватися люди на колісних кріслах" – зазначають у пресслужбі.

Також повідомляється, що як і в інших нових та модернізованих McDonald’s, відтепер у закладі є сервіс обслуговування за столиком.

Крім того, для зручності клієнтів встановили USB-роз’єми для заряджання смартфонів.

Про меню і графік роботи

Із першого дня роботи в McDonald’s на Вокзальній буде доступне повне меню, включно з сезонними новинками: "МакПирогом" Слива-Кориця, мафіном із солоною карамеллю та кремом і лате "Імбирне печиво".

Служба доставки McDonald’s запрацює за кілька днів після відкриття.

Графік роботи ресторану — з 6:00 до 22:30, експрес-вікна — з 5:30 до 23:00. Безперебійну роботу McDonald’s під час відключень електроенергії забезпечує генератор.

Додамо, що за останні 10 років цей ресторан щорічно входив до топ-5 ресторанів України за відвідуваністю. А за підсумками 2011 року посів друге місце серед 33 тис. закладів мережі в світі за кількістю відвідувачів.

З урахуванням цього ресторану нині у McDonald’s в Україні працює 105 ресторанів зі 120 існуючих (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки). Компанія надає робочі місця майже 10 000 співробітників у різних регіонах України, а також підтримує локальних постачальників, закуповуючи близько 60% товарів та продуктів у підприємств, розташованих в Україні.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні.

Додамо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.