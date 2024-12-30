McDonald’s відкрив новий ресторан у Києві

У Києві відкрився новий ресторан McDonald’s на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе, одразу при в’їзді в місто з Бориспільської траси.

Про це повідомили у пресслужбі McDonald’s.

Це вже 109-й заклад мережі, що працює в Україні, і 124-й загалом, враховуючи 15 ресторанів, тимчасово зачинених з міркувань безпеки. Новий ресторан став останнім відкриттям McDonald’s у 2024 році.

Загальна площа ресторану складає 465 м². Він розрахований на 116 місць у залі та 68 - на терасі.

Ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00, а для автомобілістів доступні дві лінії "МакДрайву" з 5:00 до 23:00. Замовлення можна зробити через касу, термінали самообслуговування або послугу “МакДелівері”.

Ресторан оснащено генератором, що забезпечує роботу під час відключень електроенергії. Новий ресторан створить близько 100 робочих місць, а загалом в українській мережі McDonald’s працює близько 10 000 осіб.

Зазначається, що заклад побудовано у співпраці з компанією АЗК Grand Petrol — четвертим партнером McDonald’s серед мереж автозаправних комплексів. Такий формат дозволяє клієнтам заправити авто та насолодитися улюбленими стравами в одній локації.

Нагадаємо, в кінці листопада на Вокзальній площі в Києві відкрився McDonald’s після 5-місячної перерви — його суттєво реконструювали та зробили безбарʼєрним. Ресторан повністю переробили: будівлю частково демонтували, оновили фасад та переобладнали внутрішній простір, щоб зробити його сучаснішим та комфортнішим для кожного клієнта.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на липень 2024 року працює 101 ресторан, а мережа налічує 118 ресторанів. Загалом план на 2024 рік передбачає відкриття 6 ресторанів.

Додамо, що виторг мережі ресторанів McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.