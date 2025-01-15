Дефицит кадров, вызовы, рентбельность: как изменился ресторанный бизнес в 2024 году

В 2024 году украинские рестораторы продолжали адаптироваться к условиям генераторной экономики, пытаясь сохранить стабильность цен и собственную мотивацию. Главной проблемой отрасли оставался острый дефицит кадров.

Об этом свидетельствует годичное исследование ресторанной отрасли за 2024 год от Poster.

О выручке, среднем чек и посещаемости заведений

В 2024 году выручка заведений общепита выросла на 10%, а средний чек — на 17% из-за повышения цен.

В то же время посещаемость снизилась на 3%, что связано с экономической неопределенностью и мобилизацией. Первую половину года показатели были лучше, однако во втором полугодии посещаемость упала на 7%.

Среди крупнейших городов Украины самую плохую годовую динамику посещаемости показал Днепр — там посещаемость упала на 5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Лучшие результаты зафиксированы в Харькове (рост на 2%), Львове и Одессе (рост на 1%). В Киеве и Виннице наблюдалось снижение выручки на 3%.

Как изменились показатели по типам бизнеса

Посещаемость почти всех типов заведений снизилась в 2024 году по сравнению с прошлым годом. Больше всего снизились показатели у пиццерий (на 8%), фастфуда и ресторанов (на 7%).

Положительную динамику продемонстрировали суши (рост на 1%), а посещаемость кофеен с продажей кофе с собой осталась на уровне прошлого года.

В 2024 году выручка и средний чек выросли во всех сегментах заведений из-за повышения цен.

Выручка заведений, специализирующихся на суше, выросла на 16%, средний чек — на 10%, с 557 до 613 грн.

Выручка кафе выросла на 14%, средний чек — на 15%, с 83 грн до 95 грн.

Сегмент кофе с собой показал рост на 13% по выручке, средний чек увеличился на 15%, с 68 до 79 грн.

Выручка пекарен выросла на 11%, средний чек — на 12%, с 67 до 75 грн.

Кафе показали рост выручки на 9%, средний чек увеличился на 16% с 239 грн до 276 грн.

Выручка ресторанов выросла на 8%, средний чек – на 18%, с 518 грн до 610 грн.

Пиццерии, бары и фастфуд увеличили выручку на 4%, при этом средний чек пиццерий вырос на 12%, с 261 грн. до 293 грн., баров — на 13%, с 369 грн. до 418 грн., фастфудов — на 13%, со 155 грн. до 175 грн.

Основные вызовы, рентабельность и команда

54% опрошенных рестораторов отмечают, что показатели работы заведений в 2024 году ниже ожидаемых. В исследовании прошлого года таких респондентов было 43%.

Между тем, 11% опрошенных считают, что показатели даже превысили ожидания.

Отмечается, что сложнее всего рестораторам в 2024 году было нанимать и удерживать команды и работать во время отключений света.

Кроме этого, предпринимателей беспокоила мобилизация персонала, собственная мотивация работы и проверки бизнеса.

Почти половина рестораторов (47%) столкнулись с понижением рентабельности бизнеса в 2024 году.

20% опрошенных имели среднюю рентабельность бизнеса 10-15%, а 21% вообще не получали прибыль в 2024 году.

При этом 45% предпринимателей заявили об увеличении цен на продукты в среднем на 10–20%. Большинство заведений меняли цены на блюда в течение 2024 года более чем на 10%.

34% рестораторов заявили, что количество заказов на доставку в 2024 году выросло, почти столько же опрошенных (31%) не заметили увеличения заказов.

О команде и заработных платах

В 2024 году 39% рестораторов смогли сохранить свою команду в том же количестве, а 28% даже привлекли новых работников.

Большинство рестораторов тратили на зарплату команде в 2024 году 20-30% от выручки. При этом 12% опрошенных тратили на з/п более 40% выручки заведения.

Рестораны в Украине

Ранее сообщалось, что в Киеве за 2024 год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает.

Добавим, во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет значительно больше.