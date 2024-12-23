Доходы ресторанного бизнеса в 2023 году выросли более чем вдвое: какие компании были лидерами отрасли

Чистый доход заведений питания в Украине в 2023 году вырос в 2,2 раза, достигнув 31,6 миллиарда гривен. По сравнению с довоенным 2021 годом прирост составил 26%. Об этом свидетельствуют данные анализа работы сегмента ресторанных услуг, проведенного YouControl.Market.

Количество работающих в этой сфере компаний в 2023 году увеличилось почти на 30%: если в 2022 году, по данным Госстата, было 2,6 тысячи активных компаний, то в 2023 году – более 3,5 тысячи.

По регионам с большим отрывом доминирует Киев: в 2023 году столичные рестораны сгенерировали более 23 миллиардов гривен доходов (рост в 2,6 раза), что составляет 72% от всей суммы по Украине. При этом в столице работает более 1,2 тысячи компаний, то есть лишь около трети от общего количества.

В свою очередь, показатель Днепропетровской области составил 1,58 миллиарда (+31,8%, работает более 200 компаний), Львовской – 1,39 миллиарда (+64%, более 400 компаний), Харьковской – 1,15 миллиарда (+86%), Киевской – 1,02 миллиарда (+80,4%).

После Киева наибольший относительный прирост выручки заведений питания в 2023 году среди неприфронтовых регионов зафиксирован в Ровенской области — в 2,28 раза до 266 миллионов гривен.

Херсонская область показала немного меньший прирост — в 2,22 раза, но сумма доходов была в десять раз меньшей: 26,8 миллиона гривен. Сам прирост связан с тем, что большую часть 2022 года почти вся правобережная Херсонщина находилась под российской оккупацией, но в ноябре была освобождена.

В Донецкой области отчетность за прошлый год подали лишь три компании отрасли — с суммарным доходом всего 0,9 миллиона гривен, однако этот показатель оказался в 6,7 раза больше позапрошлогоднего.

Лидеры сферы питания в Украине

Среди крупнейших игроков сектора безоговорочным лидером остается McDonald's, который в 2023 году заработал 12,95 миллиарда гривен, то есть почти 40% всего дохода отрасли, продемонстрировав почти четырехкратный рост.

Франчайзи KFC совместно обеспечили 2,5 миллиарда гривен выручки, в том числе ООО "Тести Фуд" получило 1,035 миллиарда, ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина" – 826 миллионов, а ООО "ДТС-Харьков" – 619,2 миллиона гривен.

Среди других известных брендов в десятке оказались, в частности, "Пузата Хата" (ООО "Оперком") – 950,9 миллиона гривен (такой же показатель, как в 2022 году), Domino's Pizza – 369,1 миллиона (рост на 25%), сеть ресторанов японской кухни "Сушия" – 322,4 миллиона (рост только на 1%).

Доход компании Salateira составил 287,7 миллиона гривен (+68%), "ВОГ Кафе" — 173,5 миллиона (рост в 2,06 раза), а сети ресторанов Tarrantino Family (ООО "Райзн") с десятками заведений в Киеве — 137,8 миллиона (у нее рост наибольший — в 4,1 раза).

Также оказалось, что 234 компании, работающие в гастрономической индустрии, относятся к 159 финансово-промышленным группам, согласно классификации YouControl. Всего, напомним, в состав выявленных в системе ФПГ входят 23,3 тысячи компаний.

На кого больше всего тратит государство

Кроме того, сообщается, что за 2023-2024 годы компании гастрономической индустрии получили около 1,3 миллиарда гривен государственного финансирования, причем 20 крупнейших компаний-получателей аккумулировали более 92% этих средств.

Согласно проанализированным данным портала spending.gov.ua, больше всего денег за два года получило одесское ООО "Фабрика вкуса" — 397 миллионов гривен (всего проведено 1580 транзакций).

Компания является активным участником и победителем в публичных закупках услуг питания в государственных и коммунальных учреждениях, в частности, треть указанных средств (136 миллионов гривен) она получила в рамках заказа продуктовых наборов мэрией Кривого Рога.

273 миллиона гривен (2638 транзакций) за январь 2023 – ноябрь 2024 года получил Владимирецкий комбинат общественного питания (Ровенская область). Другие участники рынка получили от государства гораздо меньше. Так, третье место заняло ООО "Лаяр Сити" (Хыров, Львовская область) с показателем 81,4 миллиона гривен.

Динамика ФЛП в сфере питания

В свою очередь, в 2023 году вдвое – с 9,8 до 19,4 тысячи увеличился прирост числа физических лиц-предпринимателей, занимающихся услугами питания. По сравнению с показателем новосозданных ФЛП в довоенном 2021 году прошлогодний вырос почти на 15%.

В тоже время период января-сентября 2024 года характеризуется незначительным замедлением прироста ФЛП в этой сфере — на 4% относительно показателя первых трех кварталов 2023 года.

Больше всего новых ФЛП в этой индустрии за почти два года открылось в Киеве (4,2 тысячи), Днепропетровской (2,5 тысячи), Львовской (2,3 тысячи) и Киевской (2,2 тысячи) областях.

Напомним также, что за первое полугодие текущего года 100 крупнейших по размеру доходов украинских компаний получили 2,07 триллиона гривен выручки. В частности, в топе оказался ряд сетей супермаркетов.