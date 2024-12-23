Еда и сервис: как новое направление МХП помогает компаниям кормить людей

От зерна, которое выращивают аграрии, до тарелки потребителя с широким ассортиментом вкусной и качественной еды, так устроена работа МХП как кулинарной компании. Развитое кулинарное производство, многолетняя экспертиза в работе с продуктами питания, многоуровневая структура контроля качества и безопасности позволяет МХП развиваться и предлагать новые решения украинскому food-рынку. Одно из таких — MHP Food Service, который компания запустила в этом году. Проект, который помогает другим бизнесам заботиться о питании своих работников, а сервисам доставки, операторам столовых и ивент-кейтерингам - масштабироваться. Как работает MHP Food Service, читайте в материале.

Бизнес-стратегия: суть идеи, рыночный контекст и планы

Идея создания MHP Food Service родилась как внутренний проект МХП. Компания начала снабжать комплексными обедами свои логистические центры, и этот тест дал четкое понимание: вопрос организации питания для работников актуален для многих бизнесов. А в условиях современного рынка, когда забота о персонале становится конкурентным преимуществом, обеспечение питания на рабочих местах может стать важным инструментом мотивации.

Сегодня работодатели ищут новые способы поддержки работников, а забота о качественном обеде, доставленном прямо в офис, является более чем просто денежной компенсацией. Это экономия времени и усилий работника по выбору или приготовлению пищи. В то же время работодатель предлагает удобный, вкусный и качественный обед.

Второе важное направление бизнес-стратегии – это партнерство с малыми и средними предприятиями, работающими в сфере кейтеринга или доставки еды. МХП стремится не только предоставлять готовые решения, но и помогать этим бизнесам оптимизировать операционные процессы и расти без изменения собственных производственных мощностей.

Сейчас на украинском рынке почти нет универсальных операторов с широкой сетью доставки, которые способны обеспечивать питание в разных форматах: от холодильников с кассой самообслуживания или доставки порционно упакованной продукции до организации шведской линии. Поэтому это направление о больших перспективах.

На 2025 год MHP Food Service преследует амбициозную цель — стать игроком на рынке сервисных брендов. У компании есть производственные мощности и логистические центры по всей стране. И это значительная ценность для клиентов – сочетание этой инфраструктуры с экспертизой шефов МХП.

Клиенты MHP Food Service — сознательные бизнесы, беспокоящиеся о работниках, и кейтеринги, желающие наращивать бизнес и делать это эффективно. Мы рассчитываем, что за первый год работы мощность проекта составит 2000 порций в сутки. В настоящее время среди клиентов MHP Food Service есть компании из Киева и области, Львова, Одессы, Харькова, Хмельницкого. Они работают по разным направлениям – это и логистические центры, и производства, и ИТ-бизнесы, и компании агросектора. Эвелина Мицкевич директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП

Вместе с разнообразием форматов и ассортимента важным в построении сервисного бренда уровень удовлетворенности услугами. МХП планирует измерять его через NPS и ставит планку не ниже 74%. Именно уровень удовлетворенности клиента MHP Food Service будет свидетельствовать о том, что проект идет правильным путем и приносит ценность партнеру, а значит, новый бизнес готов к масштабированию.

Роль в масштабировании других бизнесов

Украинский рынок кейтеринга и доставки еды часто представлен малыми и средними предприятиями. Они работают в сложных условиях: нестабильность снабжения, проблемы с персоналом и логистикой, высокие затраты на оборудование. Здесь MHP Food Service становится для партнеров своеобразным островком стабильности. Ведь МХП имеет отработанные механизмы обеспечения пищевой безопасности и эффективную логистику, которая работает непрерывно.

MHP Food Service предлагает партнерам базовые продукты, готовые к адаптации под их меню (основы для первых блюд, гарниры, мясные блюда и т.п.). Они позволят увеличить количество порций без увеличения производственных мощностей. То есть это дополнительный сдержанный доход и расширение бизнеса без дополнительных вложений или операционных расходов.

Продукты от MHP Food Service – максимально базовые по вкусу, а значит, подлежат доработке на манеру шефа для создания уникального меню. Но все самые затратные и рисковые процессы вынесены за периметр кухни партнера. Например, митболы – это калиброванный продукт, удобный для масштабных кейтерингов или шведских линий. Сочетая их с соусом, можно сделать пять вариаций блюд.

При этом в каждом килограмме будет одинаковое количество штук, что немаловажно для точного расчета. В условиях кухни оператора или кейтеринга сделать фиксированный выход продукта крайне затруднительно. Следовательно, оператор будет разбираться с инвентаризацией, остатками на складе и планированием производства на завтра. Зато с продуктом от MHP Food Service он сэкономит время, снизит потери и повысит эффективность работы.

Также MHP Food Service помогает решить проблему питания сотрудников самих операторов питания, поскольку этот сегмент работников хоть часто и на кухне, но редко имеет возможность есть системно из-за нехватки времени и ресурса самой кухни. Как говорится "сапожник без сапог»". И здесь пригодится формат доставки фасованного комплексного обеда, что освобождает сотрудников кухни от этих хлопот. Эвелина Мицкевич директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП

Таким образом, работа с MHP Food Service дает возможность небольшим предприятиям масштабировать бизнес и предоставлять конечному потребителю больше возможностей питаться вне дома. И при правильном построении партнерства МХП станет двигателем развития этой сферы, предпосылкой для масштабирования малых и средних предприятий и надежной поддержкой для украинских бизнесов.

Инновации и развитие food-отрасли

Как отмечают в МХП, компания развивается в направлении лидерства в food-индустрии Украины и инициирует решения, становящиеся востребованными на рынке, формируя новые паттерны потребления и запросы на новые продукты. В компании работают над внедрением современных и инновационных технологий, вовлечением в команду ведущих кулинарных экспертов страны, инвестируют в развитие кулинарного направления. MHP Food Service не исключение, ведь этот проект не только о бизнесе, но и о современных технологиях, изменяющих подход к питанию.

Один из новаторских продуктов в сфере офисного питания, в который инвестирует компания в рамках MHP Food Service, – холодильники с кассами самообслуживания. Это полностью автоматизированные системы, которые будут доступны для установки в бизнес-центрах и офисах. Они работают без участия людей, но гарантируют качество и свежесть блюд, ведь сохраняют стабильную температуру вне зависимости от энергосистемы. Более того, они способны предоставлять онлайн-аналитику продаж оператору, а клиенту возможность получить упакованное первое блюдо вместе с вторым и салатом в одном чеке без открытия дверей холодильника и с оплатой только за эти товары, без блокировки резервной суммы на карте.

Аналогичного продукта на рынке Украины нет. Для реализации такой системы необходимо разработать именно оборудование и программное обеспечение. Если бы новый игрок на рынке вендинга собрался воплотить такую идею, только разработка аппаратов вместе с тестовыми образцами стоила бы ему более $100 тыс. Мы в рамках MHP Food Service берем на себя разработку этих автоматизированных систем. Эта инновация позволит МХП предложить операторам вендинга новую модель в сфере офисного корпоративного питания. Эвелина Мицкевич директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП

Также в планах развития MHP Food Service на 2025 год масштабирование производственных мощностей с привлечением к работе сотен людей не только в Киеве, но и в регионах. Это будет основой для роста партнеров компании — клиентов и поставщиков, а значит, вкладом в развитие украинского бизнеса.