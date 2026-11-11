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Без электроэнергии остались потребители восьми областей: где нет света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 8 областях / Depositphotos

11 ноября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 11 ноября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов.

Некрасов рассказал, что самой сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях и в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов.

Замминистра отметил, что из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 11 ноября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В течение дня ситуация может изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине  

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности   передавать электроэнергию   через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

  • обстрелы энергообъектов со стороны России:
  • аварии в сетях:
  • плановые ремонты в сетях:
  • стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Отметим, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.

Еще до начала календарной зимы украинцы живут по графику отключений электроэнергии, а в отдельных регионах света нет по несколько часов подряд. Этой зимой ситуация может остаться примерно на нынешнем уровне, но не исключено и дальнейшее ухудшение. Опрошенные Dilo эксперты объясняют, почему морозы не станут главным испытанием для энергосистемы, какие регионы находятся в зоне наибольшего риска и от чего будет зависеть, сколькосвета будут иметь украинцы.

Автор:
Светлана Манько

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