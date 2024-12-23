Їжа і сервіс: як новий напрям МХП допомагає компаніям годувати людей

Від зерна, яке вирощують аграрії, до тарілки споживача з широким асортиментом смачної та якісної їжі — так влаштована робота МХП як кулінарної компанії. Акцент — на виробництві non-commodity продукції: готової їжі для споживачів та доопрацьованих продуктових рішень для інших бізнесів. Розвинене кулінарне виробництво, багаторічна експертиза в роботі з продуктами харчування, багаторівнева структура контролю якості та безпечності дозволяє МХП розвиватися й пропонувати нові рішення українському food-ринку. Одне з таких — MHP Food Service, який компанія запустила цьогоріч. Проєкт, який допомагає іншим бізнесам дбати про харчування своїх працівників, а сервісам доставки, операторам їдалень та івент-кейтерингам — масштабуватися. Як працює MHP Food Service, читайте у матеріалі.

Бізнес-стратегія: суть ідеї, ринковий контекст та плани

Ідея створення MHP Food Service народилася як внутрішній проєкт МХП. Компанія почала забезпечувати комплексними обідами свої логістичні центри, і цей тест дав чітке розуміння: питання організації харчування для працівників актуальне для багатьох бізнесів. А в умовах сучасного ринку, коли турбота про персонал стає конкурентною перевагою, забезпечення харчування на робочих місцях може стати важливим інструментом мотивації.

Сьогодні роботодавці шукають нові способи підтримки працівників, а турбота про якісний обід, доставлений просто в офіс, є більш ніж просто грошовою компенсацією. Це економія часу й зусиль працівника на вибір чи приготування їжі. Натомість роботодавець пропонує зручний, смачний і якісний обід.

Другий важливий напрям бізнес-стратегії — це партнерство з малими і середніми підприємствами, що працюють у сфері кейтерингу або доставки їжі. МХП прагне не лише надавати готові рішення, а й допомагати цим бізнесам оптимізувати операційні процеси та зростати, не змінюючи власних виробничих потужностей.

Зараз на українському ринку майже немає універсальних операторів з широкою мережею доставки, здатних забезпечувати харчування у різних форматах: від холодильників з касою самообслуговування чи доставки порційно запакованої продукції до організації шведської лінії. Тому цей напрям — про великі перспективи.

На 2025 рік MHP Food Service має амбітну мету — стати гравцем на ринку сервісних брендів. У компанії є виробничі потужності та логістичні центри по всій країні. І це значна цінність для клієнтів — поєднання цієї інфраструктури з експертизою шефів МХП.

Клієнти MHP Food Service — свідомі бізнеси, які турбуються про працівників, та кейтеринги, які бажають нарощувати бізнес та робити це ефективно. Ми розраховуємо, що за перший рік роботи потужність проєкту сягне 2000 порцій на добу. Натепер серед клієнтів MHP Food Service є компанії з Києва та області, Львова, Одеси, Харкова, Хмельницького. Вони працюють за різними напрямами — це і логістичні центри, і виробництва, й ІТ-бізнеси, і компанії агросектору. Евеліна Міцкевич директорка напряму "Кулінарний бізнес" компанії МХП

Разом із різноманіттям форматів та асортименту важливим у побудові сервісного бренду є рівень задоволеності послугами. МХП планує вимірювати його через NPS і ставить планку не нижче 74%. Саме рівень задоволеності клієнта MHP Food Service свідчитиме про те, що проєкт йде правильним шляхом та приносить цінність партнеру, а отже, новий бізнес готовий до масштабування.

Роль у масштабуванні інших бізнесів

Український ринок кейтерингу та доставки їжі часто представлений малими та середніми підприємствами. Вони працюють у складних умовах: нестабільність постачання, проблеми з персоналом і логістикою, високі витрати на обладнання. Тут MHP Food Service стає для партнерів своєрідним острівцем стабільності. Адже МХП має відпрацьовані механізми гарантування харчової безпеки й ефективну логістику, яка працює безперервно.

MHP Food Service пропонує партнерам базові продукти, готові до адаптації під їхні меню (основи для перших страв, гарніри, м’ясні страви тощо). Вони дозволять збільшити кількість порцій без збільшення виробничих потужностей. Тобто це додатковий стрім доходів і розширення бізнесу без додаткових вкладень чи операційних витрат.

Продукти від MHP Food Service — максимально базові за смаком, а отже, підлягають доопрацюванню на манеру шефа для створення унікального меню. Але водночас усі найзатратніші та ризикові процеси винесені за периметр кухні партнера. Наприклад, мітболи — це калібрований продукт, зручний для масштабних кейтерингів чи шведських ліній. Поєднуючи їх із соусом, можна зробити п’ять варіацій страв.

При цьому в кожному кілограмі буде однакова кількість штук, що важливо для точного розрахунку. В умовах кухні оператора або кейтерингу зробити фіксований вихід продукту вкрай важко. А отже, оператор розбиратиметься з інвентаризацією, залишками на складі та плануванням виробництва на завтра. Натомість із продуктом від MHP Food Service він заощадить час, зменшить втрати і підвищить ефективність роботи.

Також MHP Food Service допомагає вирішити проблему харчування співробітників самих операторів харчування, оскільки цей сегмент працівників хоч часто й на кухні, але рідко має можливість їсти системно за браком часу та ресурсу самої кухні. Як то кажуть "швець без чобіт". І тут у пригоді стає формат доставки фасованого комплексного обіду, що звільняє співробітників кухні від цього клопоту. Евеліна Міцкевич директорка напряму "Кулінарний бізнес" компанії МХП

Таким чином робота з MHP Food Service дає можливість невеликим підприємствам масштабувати бізнес і надавати кінцевому споживачу більше можливостей харчуватися поза домом. І за правильної побудови партнерства МХП стане рушієм розвитку цієї сфери, передумовою для масштабування малих і середніх підприємств та надійною підтримкою для українських бізнесів.

Інновації та розвиток food-галузі

Як зазначають в МХП, компанія розвивається у напрямі лідерства у food-індустрії України та ініціює рішення, які стають затребуваними на ринку, формуючи нові патерни споживання та запит на нові продукти. У компанії працюють над впровадженням сучасних та інноваційних технологій, залученням у команду провідних кулінарних експертів країни, інвестують у розвиток кулінарного напряму. MHP Food Service не виняток, адже цей проєкт не лише про бізнес, а й про сучасні технології, які змінюють підхід до харчування.

Один із новаторських продуктів у сфері офісного харчування, у який інвестує компанія в межах MHP Food Service, — холодильники з касами самообслуговування. Це повністю автоматизовані системи, що будуть доступними для встановлення у бізнес-центрах та офісах. Вони працюють без участі людей, але гарантують якість та свіжість страв, адже зберігають стабільну температуру незалежно від енергосистеми. Навіть більше, вони здатні надавати онлайн-аналітику продажів оператору, а клієнту — можливість отримати запаковану першу страву разом із другою та салатом в одному чеку без відкриття дверей холодильника та з оплатою тільки за ці товари, без блокування резервної суми на картці.

Аналогічного продукту на ринку України не існує. Для реалізації такої системи необхідно розробити саме обладнання, і програмне забезпечення. Якби новий гравець на ринку вендингу зібрався втілити таку ідею, лише розробка апаратів разом із тестовими зразками коштувала б йому понад $100 тис. Ми у межах MHP Food Service беремо на себе розроблення цих автоматизованих систем. Ця інновація дозволить МХП запропонувати операторам вендингу нову модель у сфері офісного корпоративного харчування. Евеліна Міцкевич директорка напряму "Кулінарний бізнес" компанії МХП

Також у планах розвитку MHP Food Service на 2025 рік — масштабування виробничих потужностей із залученням до роботи сотень людей не лише у Києві, а й у регіонах. Це буде основою і для зростання партнерів компанії — клієнтів та постачальників, а отже, внеском у розвиток українського бізнесу.