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Туристичний збір зріс на 23%: місцеві бюджети отримали понад 287 млн грн за 9 місяців

гривні
місцеві бюджети отримали понад 287 млн грн за 9 місяців / Shutterstock

За дев'ять місяців 2026 року місцеві бюджети України отримали 287,22 мільйона гривень туристичного збору. Це на 23% (або на 53 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі перевищує показники до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Опендатабот”.

Підприємства-юрособи сплатили 54% від загального обсягу туристичного збору — 154,25 млн грн. Решту 46% (132,97 млн грн) перерахували фізичні особи-підприємці.

Лідери серед регіонів

Львівська область у 2026 році зрівнялася з Києвом за обсягами надходжень: обидва регіони спрямували до місцевих скарбниць по 55,21 мільйона гривень, а різниця між ними склала лише близько 6 тисяч гривень. При цьому динаміка помітно відрізняється: якщо у столиці надходження зросли на 8% за рік, то на Львівщині приріст сягнув 30%.

Загалом на чотири регіони-лідери припадає 63% усіх надходжень туристичного збору в країні:

  • Київ — 55,21 млн грн;
  • Львівська область — 55,21 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 40 млн грн;
  • Закарпатська область — 30,42 млн грн.
Фото 2 — Туристичний збір зріс на 23%: місцеві бюджети отримали понад 287 млн грн за 9 місяців

Де збір зростає найшвидше

Найвищі темпи зростання платежів зафіксували у трьох областях: на Рівненщині (+47%), Закарпатті (+44%) та Черкащині (+43%).

Структура платників також різниться залежно від території. У 16 областях збір забезпечують здебільшого ФОПи, причому найвища їхня частка зафіксована у Чернівецькій області — 87%. Лише в шести регіонах переважають юридичні особи. Найпомітніша ця перевага в Києві, де 81% надходжень згенерували компанії.

Фото 3 — Туристичний збір зріс на 23%: місцеві бюджети отримали понад 287 млн грн за 9 місяців

Туристичний збір є місцевим податком, який сплачують під час проживання в готелях, хостелах чи садибах. Його ставку самостійно визначає місцева влада, а сплачені кошти надходять напряму до бюджетів громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 8 місяців цього року до місцевих бюджетів України було сплачено 269,9 млн грн туристичного збору. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 219,5 млн гривень.

Автор:
Максим Кольц

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