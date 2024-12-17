Известный украинский ресторатор передал бизнес бывшей жене

Известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов передал все права, бренды и заведения своего ресторанного бизнеса GastroFamily бывшей супруге Елене Борисовой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я завершаю один из самых значимых этапов своей жизни, связанный с ресторанным бизнесом, и с благодарностью открываю дверь в новое", – написал Борисов.

Он добавил, что весь его ресторанный бизнес GastroFamily теперь полностью принадлежит и руководствуется Еленой Борисовой.

"Я передаю ей все права на бренды и заведения, которые мы создали вместе", – подчеркнул Борисов.

Он уточнил, что остается в роли пассивного партнера и соинвестора, не участвуя ни в каких стратегических или операционных вопросах.

"Этот опыт мотивирует меня на создание нового, вдохновенного и важного. Впереди новая история", — подытожил Борисов.

Про GastroFamily

GastroFamily – сеть ресторанов, среди которых представлены как заведения фаст-кежуал формата для быстрого перекуса, так и уютные классические рестораны с высокой кухней и изысканными блюдами.

GastroFamily объединяет более 80 разных по концепции заведений. Среди них – столичные рестораны "Канапа", Philadelphia Roll&Bowl, "Последняя Баррикада", "Любчик", "Ватра", а также сети заведений "Барсук", Mushlya, "Белый Налив". и БПШ (БеляшПончик Шаурма).

Дмитрий Борисов открыл свой первый ресторан "Барсук" в 2010 году. Через 8 лет открыли гастрономический паб GASTROROCK (сейчас это одесский ресторан "Любчик") и азиатский стейк-хаус Oxota na Ovets, ресторан новой украинской кухни "Канапа" (работающий не только в Киеве, но и в Варшаве).

Затем Борисов открыл современные рыбные рестораны РИБАLOVE и Crab's Burger. Для самых маленьких придумали Babyrock — гастрономическое кафе и простор для детей с развлекательными и развивающими функциями.

Реализовал также амбициозные проекты – ресторан японско-перуанской кухни RONIN и "Последняя Баррикада".

В 2017-м открыл рестораны, посвященные разным аспектам украинской региональной кухни. бараниной, фантастическими винами и крепким украинским алкоголем.

Кроме того, Борисов создал заведение о Киеве и для Киева Chicken Kyiv с легендарными котлетами по-киевски, блюдами из фермерской курицы и капусты.

Открыл также демократическое необистро "Канапка" бар на Андреевском спуске и создал новую для Украины категорию заведений 1€ бар (smart casual). Это сидерия "Белый Налив" (сидр, устрицы и хот-доги) в Киеве, Львове и Луцке, Dogz & Burgerz в Киеве и Днепре, seafood заведения Mushlya Bar и Mushlya Cafe, а также БПШ (беляши, пончики и шаурма).

В 2019 году у GastroFamily появилась собственная доставка еды из заведений.

Заметим, ресторанный бизнес сейчас переживает не самые лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.