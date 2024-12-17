Відомий український ресторатор передав бізнес колишній дружині

Відомий український ресторатор Дмитро Борисов передав всі права, бренди і заклади свого ресторанного бізнесу GastroFamily колишній дружині Олені Борисовій.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я завершую один із найзначущіших етапів свого життя, пов’язаний із ресторанним бізнесом, і з вдячністю відкриваю двері в нове", - написав Борисов.

Він додав, що весь його ресторанний бізнес GastroFamily відтепер повністю належить і керується Оленою Борисовою.

"Я передаю їй усі права на бренди та заклади, які ми створили разом", - підкреслив Борисов.

Він уточнив, що залишається в ролі пасивного партнера та співінвестора, не беручи участі в жодних стратегічних або операційних питаннях.

"Цей досвід мотивує мене на створення нового, натхненного та важливого. Попереду — нова історія", - підсумував Борисов.

Про GastroFamily

GastroFamily – мережа ресторанів, серед яких представлені як заклади фаст-кежуал формату для швидких перекусів, так і затишні класичні ресторани з високою кухнею та вишуканими стравами.

GastroFamily об’єднує понад 80 різних за концепцією закладів. Серед них – столичні ресторани "Канапа", Philadelphia Roll&Bowl, "Остання Барикада", "Любчик", "Ватра", а також мережі закладів "Барсук", Mushlya, "Білий Налив" та БПШ (БеляшПончикШаурма).

Дмитро Борисов відкрив свій перший ресторан "Барсук" у 2010 році. Через 8 років відкрили гастрономічний паб GASTROROCK (зараз це одеський ресторан "Любчик") та азійський стейк-хаус Oxota na Ovets, ресторан нової української кухні Канапа (який працює не лише у Києві, а й у Варшаві).

Потім Борисов відкрив сучасні рибні ресторани РИБАLOVE та Crab’s Burger.Для найменших вигадали Babyrock — гастрономічне кафе і простір для дітей з розважальними та розвиваючими функціями.

Реалізував також амбітні проекти — ресторан японсько-перуанської кухні RONIN та "Остання Барикада".

У 2017-му відкрив ресторани, присвячені різним аспектам української регіональної кухні. бараниною, фантастичними винами та міцним українським алкоголем.

Крім того, Борисов створив заклад про Київ та для Києва Chicken Kyiv з легендарними котлетами по-київськи, стравами з фермерської курки та каплунів.

Відкрив також демократичне необістро Канапка бар на Андріївському узвозі і створив нову для України категорію закладів 1€ бар (smart casual). Це сидерія Білий Налив (сидр, устриці й хот-доги) у Києві, Львові та Луцьку, Dogz & Burgerz у Києві та Дніпрі, seafood заклади Mushlya Bar та Mushlya Cafe, а також БПШ (біляші, пончики й шаурма).

У 2019 у GastroFamily з'явилась власна доставка їжі із закладів.

Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.