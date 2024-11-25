Ситуація погіршується: у центрі Львова понад пів сотні ресторанів закривають і продають

У Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.

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Про це повідомив один із засновників великої ресторанного холдингу !FEST Юрій Назарук.

Він оприлюднив список закладів, які зачиняються.

"То список ресторанів у Львові, які станом на зараз закриваються та продаються. В ближньому центрі. Їх понад 50. І це ще, як на мене, дуже позитивна цифра. Після зими буде твердо більше", – зауважив Назарук.

На його думку, ситуація у бізнесі, зокрема у сфері гостинності погіршується, тому заклади і надалі закриватимуть, а людей звільнятимуть.

"Весь сектор послуг та гостинності падає. Буде купа закриттів та звільнень. І це у Львові. Немає працівників, немає клієнтів, комендантська година (неясно нащо вона далі у Львові), найважливіше менше грошей – таке відчуття, шо кров густішає і все сповільняється. Уявні прогнози стають липкою реальністю", – підкреслює Назарук.

Водночас він вважає, що єдине, що потрібно для підтримки бізнесу – дати йому спокій.

"Те, шо буде з бізнесом після війни і до завершення – зараз настільки ж загрозливо, як і сама війна. Але ж то тільки в бізнесу так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує – все добре. Можна створити ше одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій", - наголошує ресторатор.

Але попри всі негаразди, Назарук закликав вірити в підприємництво та зберігати оптимізм напередодні Різдва.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені три бренди холдингу !FEST . Влітку українська мережа ресторанів "Реберня" відкрила свій перший заклад у Європейському Союзі, а саме у польському місті Лодзь.

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.