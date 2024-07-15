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Українська мережа ресторанів "Реберня" вийшла на ринок ЄС

Українська мережа ресторанів "Реберня" вийшла на ринок ЄС
"Реберня" у місті Лодзь. Фото: Facebook співвласника холдингу !Fest Андрія Худо

Українська мережа ресторанів "Реберня" відкрила свій перший заклад у Європейському Союзі, а саме у польському місті Лодзь. Про це повідомив голова та співвласник холдингу !Fest Андрій Худо на своїй сторінці у Facebook.

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"Важливий день для нас сьогодні — ми відкрили першу “Реберню” на теренах Євросоюзу — в польському місті Лодзь", - написав Худо.

Додамо, що наразі мережа "Реберня" налічує вісім ресторанів у чотирьох містах України: Львові, Києві, Одесі та Тернополі.

Кожен десятий бізнес у Польщі відкрив українець

За підсумками 2023 року, кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Таку статистику повідомили у консультаційному центрі Дія.Бізнес у Варшаві.

У 2023 році українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. Водночас протягом 2022-2023 років наші співгромадяни зареєстрували у Польщі 48 464 ФОПи.

До початку повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому 200 нових бізнесів на місяць. Значний скачок відбувся вже навесні 2022 року, коли ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств на місяць. 

Раніше були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.

Автор:
Катерина Краснодомська