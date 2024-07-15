Украинская сеть ресторанов "Реберня" вышла на рынок ЕС

Украинская сеть ресторанов "Реберня" открыла свое первое заведение в Европейском Союзе, а именно в польском городе Лодзь. Об этом сообщил глава и совладелец холдинга !Fest Андрей Худо на своей странице в Facebook.

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"Важный день для нас сегодня — мы открыли первую "Реберню" на территории Евросоюза — в польском городе Лодзь", — написал Худо.

Добавим, что сеть "Реберня" насчитывает восемь ресторанов в четырех городах Украины: Львове, Киеве, Одессе и Тернополе.

Каждый десятый бизнес в Польше открыл украинец

По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. Такую статистику сообщили в консультационном центре "Дия.Бизнес" в Варшаве.

В 2023 году украинцы открыли в Польше 30325 новых индивидуальных компаний. В то же время на протяжении 2022-2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный скачок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра составила около 1 700 предприятий в месяц.

Ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.