Ситуация усугубляется: в центре Львова более полусотни ресторанов закрывают и продают

Во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет значительно больше.

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Об этом сообщил один из основателей крупного ресторанного холдинга! FEST Юрий Назарук.

Он обнародовал список закрываемых заведений.

"Это список ресторанов во Львове, которые сейчас закрываются и продаются. В ближнем центре. Их более 50. И это еще, по-моему, очень положительная цифра. После зимы будет твердо больше", — отметил Назарук.

По его мнению, ситуация в бизнесе, в частности в сфере гостеприимства, ухудшается, поэтому заведения будут и дальше закрывать, а людей будут увольнять.

"Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове. Нет работников, нет клиентов, комендантский час (неясно зачем он дальше во Львове), самое важное меньше денег – такое ощущение, что кровь густеет и все замедляется. Воображаемые прогнозы становятся липкой реальностью", – подчеркивает Назарук.

В то же время он считает, что единственное, что нужно для поддержки бизнеса – оставить его в покое.

"То, что будет с бизнесом после войны и до завершения — сейчас столь же угрожающе, как и сама война. Но ведь только у бизнеса так. Потому что у всех, кто его проверяет и бодрствует — все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое", — отмечает ресторатор.

Но несмотря на все проблемы, Назарук призвал верить в предпринимательство и сохранять оптимизм в канун Рождества.

О !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 16 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

Сегодня за границей представлены три бренда холдинга !FEST. Летом украинская сетьресторанов "Реберня" открыла свое первое заведение в Европейском Союзе, а именно в польском городе Лодзь.

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

Напомним, из известного львовского ресторанного холдинга! взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину об уклонении от уплаты налогов.