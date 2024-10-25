Мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Чехії (ФОТО)

Українська франчайзингова мережа Lviv Croissants відкрила перший ресторан у Чехії. Як ідеться у повідомленні компанії, заклад розташвано в Празі у торгівельному центрі Palladium.

Він має площу 173 квадратних метри й близько 60 посадкових місць. Франшизу придбали партнери – українець, який проживає в Чехії, та місцевий підприємець. Обидва мають досвід у сфері громадського харчування та маркетингу.

Меню закладу відрізняється від українського: у ньому переважають локальні та звичні для чехів продукти. В компанії зазначають, що метою було врахувати саме місцеві гастрономічні традиції та смаки. Водночас, як і в інших країнах, буде широкий вибір круасанів як з куркою, яловичиною, лососем, свіжими овочами та зеленню, так і з фруктами, ягодами, шоколадом і кремом.

Чехія стала четвертою країною за межами України, де працюють ресторани Lviv Croissants. Наразі бренд активно працює над пошуком локацій для майбутніх закладів. У планах – розвиток мережі як у Празі, так і в інших регіонах Чехії.

Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants Фото: Lviv Croissants

У компанії також зазначають, що умови для франчайзі в Європі є тотожними до українських, при цьому центральний офіс надає підтримку на всіх рівнях, зокрема юридичну допомогу, маркетинг, пошуку місцевих постачальників, пошук та навчання працівників.

Нагадаємо, що мережа Lviv Croissants, що спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками, вийшла на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 178 закладів по всій Україні, 11 у Польщі та по 1 у Словаччині, США і Чехії.