Мережа Lviv Croissants вийшла на американський ринок

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants розширила свою присутність на міжнародному ринку, відкривши партнерський заклад у місті Розвелл, що знаходиться поруч з Атлантою, штат Джорджія, США. Таким чином, Сполучені Штати стали третьою країною, де представлена мережа Lviv Croissants. Про це йдеться у пресрелізі мережі.

Додамо, що окрім України, мережа також представлена в Польщі та Словаччині.

Вибір локації для виходу на ринок США був обумовлений потенціалом штату Джорджія, де спостерігається динамічний, але не перенасичений гастрономічний ринок. Перший заклад компанія Fast Food Franchising Group USA Inc. відкрила спільно з локальним партнером Бреттом Ларрабі, який є експатом з України.

“Майже два роки тому ми обрали для себе шлях міжнародної експансії, і не помилилися. Вихід на американський ринок був довготривалим і непростим, тому що він кардинально відрізняється від європейського. Але ми точно не збираємося зупинятися і вже ведемо перемовини з потенційними франчайзі”, – повідомив засновник Lviv Croissants Андрій Галицький.

Зазначається, що розробкою меню, вибором обладнання, логістикою, впровадженням маркетингових і IT-рішень займався центральний офіс компанії. Основна мета полягала в створенні бази для подальшого розвитку франчайзингової мережі в США.

Водночас меню американських ресторанів Lviv Croissants, як і в Україні, зосереджене на свіжоспечених круасанах, які готують на місці. В Атланті було організовано спеціальне виробництво, яке в майбутньому планується забезпечувати до 20 ресторанів мережі в Північній Америці.

Процес тестування інгредієнтів і налаштування всіх процесів був тривалим, оскільки потрібно було відтворити продукт з урахуванням місцевих смаків. В результаті в меню з’явились круасани з унікальними начинками, такими як авокадо, бекон, арахісова паста, а також салати, супи і розширена лінійка холодних напоїв.

Підбором персоналу займався центральний офіс разом з американською HR-компанією, а навчання проводили тренери з України. Більшість відгуків на вакансії надходила від українців, які проживають в Атланті.

Про Lviv Croissants

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яка спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками. Завдяки Lviv Croissants українці розширили свій гастрономічний світогляд і переконалися, що круасан може бути не лише випічкою до сніданку, а й повноцінною стравою зі свіжими овочами, м’ясом/рибою та соусом.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 177 закладів по всій Україні, 11 у Польщі, 1 у Словаччині та 1 у США.

За результатами 2023 року, Lviv Croissants – №1 у рейтингу Forbes за кількістю ресторанів в Україні.