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У Польщі відкрили перший заклад "Львівські круасани"
Мережа кафе "Львівські круасани" почала освоювати польський ринок — перший заклад вже відкрили у Варшаві. Про це 5 грудня в Facebook повідомила пресслужба компанії.
Кафе української мережі знаходиться за адресою Warsaw, ul. Nowy Świat 37.
"Ми відкрились у Варшаві! Тепер польська столиця пахне свіжоспеченими круасанами з України. Хіба не такі парфуми має спогад про дім?", — йдеться в дописі компанії.
Планується, що мережа відкриє свої заклади також у Вроцлаві, Гданську та Гдині.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі у квітні приїхала до України і зайшла перекусити до одного з закладів "Львівські круасани". Після цього саме ця кав'ярня різко збільшила продажі — на 20% за два дні.
На тлі цих подій тоді власник "Львівських круасанів" Андрій Галицький заявив, що після візиту Джолі мережі буде простіше на ринку Польщі. У перспективі "Львівські круасани" можуть з'явитися і на ринку США.