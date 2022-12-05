У Польщі відкрили перший заклад "Львівські круасани"

Мережа кафе "Львівські круасани" почала освоювати польський ринок — перший заклад вже відкрили у Варшаві. Про це 5 грудня в Facebook повідомила пресслужба компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Кафе української мережі знаходиться за адресою Warsaw, ul. Nowy Świat 37.

"Ми відкрились у Варшаві! Тепер польська столиця пахне свіжоспеченими круасанами з України. Хіба не такі парфуми має спогад про дім?", — йдеться в дописі компанії.

Планується, що мережа відкриє свої заклади також у Вроцлаві, Гданську та Гдині.

Нагадаємо, американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі у квітні приїхала до України і зайшла перекусити до одного з закладів "Львівські круасани". Після цього саме ця кав'ярня різко збільшила продажі — на 20% за два дні.

На тлі цих подій тоді власник "Львівських круасанів" Андрій Галицький заявив, що після візиту Джолі мережі буде простіше на ринку Польщі. У перспективі "Львівські круасани" можуть з'явитися і на ринку США.