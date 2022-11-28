"Нова пошта" відкрила відділення ще у двох містах Польщі

Компанія "Нова пошта", що у Польщі працює під брендом Nova Post, 28 листопада відкрила відділення ще у двох містах - Гданську та Вроцлаві. Про це йдеться у повідомленні поштового оператора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Адреса відділення у Вроцлаві: ulica Trzebnicka, 50/1A, 50-231, цифрова адреса 1/50; у Гданську: ulica Rakoczego, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України вагою до 30 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay. Термін доставки складає від п'яти днів.

Нагадаємо, що перше відділення у Польщі "Нова пошта" відкрила на початку жовтня у Варшаві. До кінця жовтня діяло вже чотири відділення у польскій столиці та два у Кракові.

В середині листопада оператор відкрив ще по одному відділенню в Познані та Жешуві. Таким чином, наразі мережа Nova Post збільшилася вже до 10 відділень.

У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами. До кінця року "Нова пошта" планує відкрити ще сім поштових відділень у Польщі.