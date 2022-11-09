Meest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до Польщі

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest запустила доставку товарів з українських інтернет-магазинів до Польщі, завяки чому українці за кордоном зможуть користуватися звичними для них сервісами та підтримувати економіку країни. Як ідеться у повідромленні поштового оператора, першим його партнером став інтернет-магазин Rozetka.

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Серед доступної для доставки продукції — товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму та інші речі широкого попиту. Відправлення здійснюється за стандартними тарифами оператора, а вартість посилки не має перевищувати 150 євро через митні обмеження Єврозони.

Оплатити товар можна банківською карткою, оформити доставку можна до найближчого пункту видачі чи поштомату. Уточнення способу доставки проводиться при надходженні посилки до Польщі.

В компанії нагадують, що Meest International вже понад 10 років розробляє та впроваджує глобальні логістичні рішення для електронної комерції корпоративним пантерам із США, Китаю, країн Європи, а тепер розширює власні послуги й на український бізнес. Зокрема, вона має власні склади у США, Китаї, Угорщині, Україні, Польщі та Великобританії.

"Першим кроком стала розробка рішень для корпоративних клієнтів. Наступний етап — це адаптація рішень для малого та середнього бізнесу із подальшим розширенням географії країн доставки", - зазначають у Meest.

Нагадаємо також, що у жовтні на ринок Польщі вийшла українска компанія "Нова пошта". Її перше відділення відкрилося у Варшаві, а до кінця місяця з'явилося ще 3 нових відділення у польській столиці та два у Кракові.