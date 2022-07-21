Пошук товарів та постачальників у Китаї: нові можливості від Meest China

Вже кілька десятків років Піднебесна підтверджує статус надійного світового виробника всіх видів товарів. Сьогодні величезний асортимент якісних китайських виробів представлений не тільки на українському ринку, а й у всьому світі. Однак, при виборі товару та пошуку надійного постачальника ризики не виключені. Основний з них – співпраця з несумлінними китайськими продавцями та компаніями. Для того, щоб українці мали можливість отримувати саме те, що вони купують, компанія Meest China пропонує цілий комплекс послуг - від пошуку необхідного товару та його викупу, до детальної перевірки на складі в Китаї та безпечної доставки.

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Які бувають постачальники?

Сьогодні Україні, як ніколи, важливо відновити та посилити свою економіку в умовах війни. Від звичних товарів для щоденного застосування до матеріалів для відновлення країни - кожен українець потребує співпраці з надійними продавцями та постачальниками.

Для цього китайський ринок пропонує неймовірну кількість варіантів співробітництва та стільки ж постачальників, які поділяються на кілька категорій:

посередники чи інакше трейдери. Це постачальники, які не виробляють самостійно товар, а закуповують його. Потім цю продукцію продають замовникам. Такий варіант буде вдалим на закупівлю невеликих партій товару;

виробники – підприємства, фабрики, заводи, зорієнтовані регулярні, великі за обсягом продажу товару. Цей варіант чудово підійде замовникам великих партій, адже зазвичай виробники пропонують вигідні умови та знижки для довгострокового співробітництва.

Більше того, китайський ринок постачальників поділяється на внутрішній та зовнішній. І звичайно, ціни на ті самі товари під час продажу від китайця до китайця значно дешевше, ніж від китайця до іноземця.

Пошук постачальника із Китаю: з чого почати?

Для того, щоб знайти постачальника, сьогодні досить просто скористатися інтернетом. Однак такий спосіб не захищає покупців від несумлінних продавців та неіснуючих виробників із Китаю. Окрім цього, ще залишається відкритим питання оплати та логістики – як швидко та надійно викупити та доставити товар в Україну.

Для своїх клієнтів компанія Meest China пропонує кілька варіантів повністю контрольованого викупу: знайти необхідні товари на платформі або замовити викуп за посиланням із китайського маркетплейсу з простим оформленням та безпечною оплатою в особистому кабінеті.

У разі викупу товару через Meest China, сам контакт із продавцем буде проводити менеджер у Китаї - це спрощує перевірку наявності товару, забезпечує швидке уточнення всіх умов замовлення та доставки, і дозволяє уникнути ризиків виявитися ошуканим.

Також після того, як товар надходить на склад у Китаї, можна замовити додаткову перевірку та фотозвіт товару. Весь процес з моменту замовлення до отримання вантажу знаходиться під контролем клієнта в особистому кабінеті та супроводжується українською службою підтримки з 9.00 до 21.00 для вирішення будь-яких запитів.

Також нещодавно Meest China додала нові опції до послуги пошуку постачальника у Китаї. Завдяки цьому пошук необхідного товару чи постачальника тепер здійснюється за трьома зручними форматами на вибір:

Light – варіант пошуку товару по фото чи короткому опису для особистих потреб.

PRO – пошук виробника з кількома варіантами згідно з технічним завданням та брифом. Оптимальний вибір для тих, кому потрібний товарний асортимент за оптовими цінами безпосередньо від виробників у Китаї.

Full - повний комплекс послуг для великого асортименту товарів відповідно до технічного завдання та брифу. Найкращий вибір для компаній, які бажають розширити асортимент товарів та фабрик-партнерів у Китаї з метою довгострокового співробітництва.

Вартість послуги пошуку в залежності від формату – від $4,9 до $159, а для оптимального виду перевезення компанія пропонує швидку та надійну доставку авіа або морем.

“У цей нелегкий час Meest China працює у режимі нон-стоп для максимального комфорту клієнтів. Ситуація диктує багато перешкод і складнощів, але ми гідно впораємося. Компанія оперативно переформатувала свої процеси, щоб за умов війни залишатися надійним сервісом доставки товарів з Китаю для українців”, - зазначив Андрій Гаращенко, старший менеджер служби клієнтської підтримки, про адаптацію компанії до нових військових реалій, реалізованих проектів та комунікації.

Довідка про компанію:

Meest China – дочірня компанія холдингу Meest, розташована у Китаї. Спеціалізація – доставка товарів з Китаю у форматі безмитних поштових посилок для особистого використання та доставка комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Meest China є однозначним лідером у доставці з Китаю до України.