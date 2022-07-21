Поиск товаров и поставщиков в Китае: новые возможности от Meest China

Уже несколько десятков лет Поднебесная подтверждает свой статус надежного мирового производителя всех видов товаров. На сегодняшний день огромный ассортимент качественных китайских изделий представлен не только на украинском рынке, но и во всем мире. Однако, при выборе товара и поиске надежного поставщика риски не исключены. Основной из них – сотрудничество с недобросовестными китайскими продавцами и компаниями. Для того, чтобы у украинцев была возможность получать именно то, что они покупают, компания Meest China предлагает целый комплекс услуг - от поиска необходимого товара и его выкупа, до детальной проверки на складе в Китае и безопасной доставки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Какие бывают поставщики?

Сегодня Украине, как никогда, важно восстановить и усилить свою экономику в условиях войны. От привычных товаров для ежедневного применения до материалов для восстановления страны - каждый украинец нуждается в сотрудничестве с надежными продавцами и поставщиками.

Для этого китайский рынок предлагает невероятное количество вариантов сотрудничества и столько же поставщиков, которые разделяются на несколько категорий:

посредники или по-другому трейдеры. Это поставщики, которые не производят самостоятельно товар, а закупают его. Затем эту продукцию они продают заказчикам. Такой вариант будет удачным для закупки небольших партий товара;

производители – компании, фабрики, заводы, ориентированные на регулярные, крупные по объему продажи товара. Этот вариант отлично подойдет заказчикам больших партий, ведь обычно производители предлагают выгодные условия и скидки для долгосрочного сотрудничества.

Более того, китайский рынок поставщиков разделяется на внутренний и внешний. И конечно, цены на одни и те же товары при продаже от китайца к китайцу значительно дешевле, чем от китайца к иностранцу.

Поиск поставщика из Китая: с чего начать?

Для того, чтобы найти поставщика сегодня достаточно просто воспользоваться интернетом. Однако такой способ не защищает покупателей от недобросовестных продавцов и несуществующих производителей из Китая. Кроме этого, еще остается открытым вопрос оплаты и логистики - как быстро и надежно выкупить, и доставить товар в Украину.

Для своих клиентов компания Meest China предлагает несколько вариантов полностью контролируемого выкупа: найти необходимые товары на платформе или заказать выкуп по ссылке из китайского маркетплейса с простым оформлением и безопасной оплатой в личном кабинете.

В случае выкупа товара через Meest China, сам контакт с продавцом будет проводить менеджер в Китае - это упрощает проверку наличия товара, обеспечивает быстрое уточнение всех условий заказа и доставки, и позволяет избежать рисков оказаться обманутым. Также после того, как товар поступает на склад в Китае, можно заказать дополнительную проверку и фотоотчет товара. Весь процесс с момента заказа до получения груза находится под контролем клиента в личном кабинете и сопровождается украинской службой поддержки с 9:00 до 21:00 для решения любых запросов.

Также недавно Meest China добавила новые опции к услуге поиска поставщика в Китае. Благодаря этому поиск необходимого товара или поставщика теперь производится по трем удобным форматам на выбор:

Light – вариант поиска товара по фото или краткому описанию для личных нужд.

PRO – поиск производителя с несколькими вариантами согласно техническому заданию и брифу. Оптимальный выбор для тех, кому нужен товарный ассортимент по оптовым ценам непосредственно от производителей в Китае.

Full - полный комплекс услуг для большого ассортимента товаров в соответствии с техническим заданием и брифом. Лучший выбор для компаний, желающих расширить ассортимент товаров и фабрик-партнеров в Китае с целью долгосрочного сотрудничества.

Стоимость услуги поиска в зависимости от формата – от $4,9 до $159, а для оптимального вида перевозки компания предлагает быструю и надежную доставку авиа или морем.

“В это нелегкое время Meest China работает в режиме нон-стоп для максимального комфорта клиентов. Ситуация диктует много препятствий и сложностей, но мы достойно справляемся. Компания оперативно переформатировала свои процессы, чтобы в условиях войны оставаться надежным сервисом доставки товаров из Китая для украинцев” - отметил Андрей Гаращенко, старший менеджер службы клиентской поддержки, об адаптации компании к новым военным реалиям, реализованных проектах и ​​коммуникации.

Справка о компании:

Meest China – дочерняя компания холдинга Meest, расположенная в Китае. Специализация – доставка товаров из Китая в формате беспошлинных почтовых посылок для личного использования, а также доставка коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Meest China является однозначным лидером в доставке из Китая в Украину.