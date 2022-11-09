Meest запустила доставку купленных на Rozetka товаров в Польшу

Международная почтово-логистическая компания Meest запустила доставку товаров из украинских интернет-магазинов в Польшу, благодаря чему украинцы за рубежом смогут пользоваться привычными для них сервисами и поддерживать экономику страны. Как говорится в сообщении почтового оператора, первым его партнером стал интернет-магазин Rozetka.

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Среди доступной для доставки продукции - товары для дома, одежда, обувь, средства гигиены, товары для детей, спорта, туризма и другие вещи широкого спроса. Отправка осуществляется по стандартным тарифам оператора, а стоимость посылки не должна превышать 150 евро из-за таможенных ограничений Еврозоны.

Оплатить товар можно банковской картой, оформить доставку можно в ближайший пункт выдачи или почтомат. Уточнение способа доставки производится при поступлении посылки в Польшу.

В компании напоминают, что Meest International уже более 10 лет разрабатывает и внедряет глобальные логистические решения для электронной коммерции корпоративным пантерам из США, Китая и стран Европы, а теперь расширяет собственные услуги и на украинский бизнес. В частности, у нее есть собственные склады в США, Китае, Венгрии, Украине, Польше и Великобритании.

"Первым шагом стала разработка решений для корпоративных клиентов. Следующий этап – это адаптация решений для малого и среднего бизнеса с дальнейшим расширением географии стран доставки", - отмечают в Meest.

Напомним, что в октябре на рынок Польши вышла украинская компания "Новая почта". Ее первое отделение открылось в Варшаве, а к концу месяца появилось еще 3 новых отделения в польской столице и два в Кракове.