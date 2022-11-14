В Познани и Жешуве открыли отделение "Новой почты"

Украинский почтовый оператор "Новая почта" открыл свои отделения еще в двух польских городах - Познани и Жешуве. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба компании.

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В этих отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Там установлены примерочные, столы для осмотра отправлений и боксы для сортировки мусора.

В Познани отделение расположено по адресу Garbary 95 (61-866, цифровой адрес 60/1), в Жешуве - aleja Józefa Piłsudskiego 34 (35-001, цифровой адрес 35/1).

Срок доставки от 5 дней, оплатить услуги доставки может только отправитель. "Новая почта" уже открыла восемь отделений в Польше. Адреса и график работы отделений Nova Post в других городах Польши опубликованы на польском сайте компании.

Первое отделение в Польше "Новая почта" открыла в Варшаве. Впоследствии они стали появляться в других городах друг за другом.

Кроме этого, с сентября почтовый оператор снизил тарифы на доставку посылок с личными вещами из Украины в Польшу: можно отправлять посылку в почтомат в Польше или же заказать курьерскую доставку, причем за последний вариант доплачивать не нужно.