У Познані та Жешуві відкрили відділення "Нової Пошти"

Український поштовий оператор "Нова пошта" відкрив свої відділення ще в двох польських містах — Познані та Жешуві. Про це 14 листопада повідомила пресслужба компанії.

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У цих відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Там встановленні примірочні, столи для огляду відправлень та бокси для сортування сміття.

У Познані відділення розташоване за адресою Garbary 95 (61-866, цифрова адреса 60/1), у Жешуві — aleja Józefa Piłsudskiego 34 (35-001, цифрова адреса 35/1).

Термін доставки від 5 днів, оплатити послуги може тільки відправник. Загалом "Нова пошта" вже відкрила вісім відділень у Польщі. Адреси та графік роботи відділень Nova Post у інших містах Польщі опубліковані на польському сайті компанії.

Перше відділення у Польщі "Нова пошта" відкрила у Варшаві. Згодом вони почали з'являтися у інших містах один за одним.

Крім цього, з вересня поштовий оператор знизив тарифи на доставку посилок з особистими речами з України в Польщу: можна відправляти посилку до поштомату в Польщі або ж замовити кур'єрську доставку, причому за останній варіант доплачувати не потрібно.