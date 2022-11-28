"Новая почта" открыла отделения еще в двух городах Польши

Компания "Новая почта", работающая в Польше под брендом Nova Post, 28 ноября открыла отделения еще в двух городах - Гданьске и Вроцлаве. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Адрес отделения во Вроцлаве: ulica Trzebnicka, 50/1A, 50-231, цифровой адрес 1/50; в Гданьске: ulica Rakoczego, 30, 80-171, цифровой адрес 1/80.

В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получения посылок из Украины весом до 30 кг. Оплатить услуги можно наличными, картой или через бесконтактный расчет: ApplePay или GooglePay. Срок доставки составляет от пяти дней.

Напомним, что первое отделение в Польше "Новая почта" открыла в начале октября в Варшаве. К концу октября действовало уже четыре отделения в польской столице и еще два в Кракове.

В середине ноября оператор открыл еще по одному отделению в Познани и Жешуве. Таким образом, сеть Nova Post ныне выросла уже до 10 отделений.

В каждом из них работают украинцы, которые могут обслуживать как на украинском, так и на польском языке. До конца года "Новая почта" планирует открыть еще семь почтовых отделений в Польше.