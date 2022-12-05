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Бизнес
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В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"

В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"
В будущем "Львовские круассаны" могут появиться и на рынке США. Фото: Facebook сети

Сеть кафе "Львовские круассаны" начала осваивать польский рынок - первое заведение уже открыли в Варшаве. Об этом 5 декабря в Facebook сообщила пресс-служба компании.

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Кафе украинской сети находится по адресу Warsaw, ул. Nowy Świat 37.

Фото 2 — В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"
Фото 3 — В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"
Фото 4 — В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"
Фото 5 — В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"
Фото 6 — В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"
Фото 7 — В Польше открыли первое заведение "Львовские круассаны"

"Мы открылись в Варшаве! Теперь польская столица пахнет свежеиспеченными круассанами из Украины. Разве не такие духи у воспоминаний о доме?", — говорится в сообщении компании.

Планируется, что сеть откроет свои заведения также во Вроцлаве, Гданьске и Гдыне.

Напомним, американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в апреле приехала в Украину и зашла перекусить в одно из заведений "Львовские круассаны". После этого именно это кафе резко увеличило продажи — на 20% за два дня.

На фоне этих событий тогда владелец "Львовских круассанов" Андрей Галицкий заявил, что после визита Джоли сети будет проще на рынке Польши. В перспективе "Львовские круассаны" могут появиться и на рынке США.

Автор:
Вита Молодан