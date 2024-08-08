Сервіс доставки їжі Bolt Food з’явився у Житомирі та Хмельницькому

Сервіс доставки їжі Bolt Food запустили ще у двох українських містах — Хмельницькому та Житомирі. Зробити замовлення в додатку можна буде з 10:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба Bolt.

На честь запуску Bolt Food у нових містах, нові користувачі матимуть можливість отримати знижку 30% на меню та скористатися безкоштовною доставкою при першому замовленні. Додаток вже включає популярні заклади та мережі ресторанів, такі як McDonald's і KFC.



"Запуск Bolt Food у Житомирі та Хмельницькому є частиною нашої стратегії, спрямованої на розширення присутності в Україні та пропозицію інноваційних рішень, які покращують повсякденне життя наших клієнтів. Продовжуючи розвиватися та розширюватися, ми однаково залишаємося відданими дотриманню виняткової якості сервісу та зміцненню міцних партнерських відносин із місцевим бізнесом", - повідомив керівник Bolt Food Україна В’ячеслав Левченко.

Як скористатися сервісом

Для того, щоб скористатися послугою доставки, мешканцям Житомира та Хмельницького необхідно завантажити додаток Bolt Food на свій смартфон та виконати наступні дії:

обрати ресторан;

ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика;

вибрати адресу доставки та спосіб оплати;

дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.

Додамо, Bolt Food розпочав свою діяльність в Україні у 2020 році та надає послуги з доставки готових страв і продуктів у чотирнадцяти містах країни, включаючи Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Вінницю, Бориспіль, Бровари, Ірпінь,Бучу, Івано-Франківськ, Черкаси, Рівне та Чернівці.

Про Bolt

Bolt — це європейський додаток, послугами якого користуються понад 200 мільйонів клієнтів у більш ніж 50 країнах Європи та Африки (понад 600 міст).

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янець-Подільському та Трускавці.