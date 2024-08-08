Сервис доставки еды Bolt Food появился в Житомире и Хмельницком

Сервис доставки еды Bolt Food запустили еще в двух украинских городах – Хмельницком и Житомире. Сделать заказ в приложении можно будет с 10:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Bolt.

В честь запуска Bolt Food в новых городах, новые пользователи смогут получить скидку 30% на меню и воспользоваться бесплатной доставкой при первом заказе. Приложение уже включает в себя популярные заведения и сети ресторанов, такие как McDonald's и KFC.



«Запуск Bolt Food в Житомире и Хмельницком является частью нашей стратегии, направленной на расширение присутствия в Украине и предложение инновационных решений, улучшающих повседневную жизнь наших клиентов. местным бизнесом", — сообщил руководитель Bolt Food Украина Вячеслав Левченко.

Как воспользоваться сервисом

Для того, чтобы воспользоваться услугой доставки, жителям Житомира и Хмельницкого необходимо загрузить приложение Bolt Food на свой смартфон и выполнить следующие действия:

выбрать ресторан;

ознакомиться с меню и добавить желаемые блюда в корзину;

выбрать адрес доставки и способ оплаты;

дождаться курьера, что как можно скорее привезет заказ.

Bolt Food начал свою деятельность в Украине в 2020 году и предоставляет услуги по доставке готовых блюд и продуктов в четырнадцати городах страны, включая Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Львов, Винницу, Борисполь, Бровары, Ирпень, Бучу, Ивано-Франковск., Черкассы, Ровно и Черновцы

О Bolt

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 200 миллионов клиентов в более чем 50 странах Европы и Африки (более 600 городов).

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.