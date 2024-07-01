Сервис доставки еды Bolt Food появился в Черновцах и Ровно

Сервис доставки еды Bolt Food запустили еще в двух украинских городах – Черновцах и Ровно. Пользователей ждут 25% скидки на меню и бесплатная доставка первого заказа. Сделать заказ в приложении можно с 10 утра до 10 вечера.

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Об этом сообщает пресс-служба Bolt.

Отмечается, что Bolt Food предлагает быструю доставку еды, давая клиентам разнообразный выбор ресторанов на платформе.

Любимые всеми пользователями сети, такие как Mcdonald's, Trattoria da Ventotto и Сицилия в Ровно, KFC, ШоШо и Matie в Черновцах и десятки других заведений питания уже доступны в приложении.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться этой услугой, жителям Черновцов и Симферополя нужно загрузить приложение Bolt Food в смартфон и сделать несколько простых шагов:

выбрать ресторан;

ознакомиться с меню и добавить желаемые блюда в корзину;

выбрать адрес доставки и способ оплаты;

дождаться курьера, что как можно скорее привезет заказ.

"Стремительный рост и развитие рынка доставки еды в Украине подчеркивает растущий спрос на быстрые и удобные услуги. Наша экспансия в Черновцы и Ровно является свидетельством стремления Bolt Food удовлетворить этот спрос и обеспечить исключительный сервис для наших клиентов по всей стране", - говорит Вячеслав. Левченко, руководитель Bolt Food Украина.

О Bolt

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов).

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.

Недавно Ивано-Франковск присоединился к другим украинским городам, жители которого смогут оценить и попробовать преимущества сервиса доставки от Bolt.