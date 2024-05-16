Сервис доставки еды Bolt Food появился еще в одном городе Украины

Теперь жители Ивано-Франковска смогут заказывать вкусную ресторанную еду через приложение Bolt Food. Пользователей ждут приятные скидки до -30% на меню (для первых трех заказов) и бесплатная доставка. Сделать заказ в приложении можно ежедневно с 10:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба Bolt.

В современном быстротечном мире технологический прогресс изменил нашу повседневную жизнь, создав культуру, в которой время является драгоценным товаром.

Ивано-Франковск станет 11 городом на карте Украины, жители которого смогут оценить и попробовать преимущества сервиса доставки еды от Bolt.

Такие любимые рестораны, как McDonald's, KFC, Pasage Gartenberg и десятки других заведений питания уже появились в приложении Bolt.

Ежедневно к сервису подключаются новые рестораны и кафе, поэтому список заведений постоянно расширяется.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food и выполнить несколько простых действий:

выбрать ресторан,

ознакомиться с меню и добавить желаемые позиции в корзину,

выбрать адрес доставки и способ оплаты.

«С запуском Bolt Food в Ивано-Франковске мы предлагаем жителям города новый сервис для удобного, доступного и качественного питания. Эксклюзивные скидки на меню и доставку еды подчеркивают наше стремление улучшить опыт заказа любимых блюд через онлайн-приложение для наших пользователей, поддерживая местные рестораны», — говорит региональный менеджер Bolt Food Иван Гринчук.

Напомним, недавно жители Бучи, Ирпеня и Борисполя получили доступ к услуге доставки еды от Bolt Food. Теперь они могут заказывать блюда из ресторанов прямо в дом. Заказы принимаются через мобильное приложение ежедневно с 10:00 до 22:00.

О Bolt

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). Компания предлагает услуги по вызову автомобилей, каршеринга, проката электросамокатов и электровелосипедов, а также доставку пищи и продуктов.

Bolt Food работает в Украине с 2020 г., обеспечивая доставку готовых блюд и продуктов в десяти городах.

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.