Bolt Food запустил сервис доставки еды в трех городах Киевской области

С 1 марта 2024 года жители Бучи, Ирпеня и Борисполя получили доступ к услуге доставки еды от Bolt Food. Теперь они могут заказывать блюда из ресторанов прямо в дом. Заказы принимаются через мобильное приложение ежедневно с 10:00 до 22:00.

Об этом пишет AIN.UA.

Для заказа необходимо загрузить приложение Bolt Food, выбрать заведение, добавить нужные блюда в корзину, указать адрес доставки и выбрать удобный способ оплаты.

Пока клиенты могут заказывать еду из таких заведений, как McDonald's, Lviv Croissants, Pomidoro's и других, однако количество кафе и ресторанов на платформе будет постоянно обновляться.

"Украина для компании Bolt является одним из ключевых рынков в стратегии роста, поэтому в 2024 году у нас много планов для развития сервиса. Расширяя географию Bolt Food в разные города Украины", — рассказал Иван Гринчук, региональный менеджер Bolt Food в Украине и Восточной Европе. .

Добавим, что 17 января компания запустила сервис доставки еды через мобильное приложение Bolt Food в Броварах.

Bolt Food работает на Украине с 2020 года. Услуги компании доступны: Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.

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