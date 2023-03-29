McDonald's запускает доставку через Bolt Food

Сеть ресторанов McDonald's с 29 марта запускает доставку блюд с новым партнером – Bolt Food. Доставка в тестовом варианте будет работать в 21 ресторане McDonald's в Киеве и 4 ресторанах во Львове.

Заказать доставку из McDonald's можно через приложение Bolt Food, радиус – 2 км вокруг ресторана. В сети уверяют, что заказы будут доставлять не дольше 30 минут.

После окончания тестового периода, необходимого для отработки всех процедур, услуга станет доступна в остальных ресторанах в Киеве и Львове. После этого возможность доставки через Bolt Food будет постепенно расширяться на другие города Украины, где работает партнер.

"Мы очень рады, что Украина наконец-то присоединилась к перечню стран, где Bolt Food и McDonald's успешно сотрудничают и развивают рынок доставки. Как тут не вспомнить непревзойденную классику из известного кинофильма: "Думаю, что это начало прекрасной дружбы". В выигрыше будут все, и, прежде всего, украинские потребители", – отметил руководитель направления доставки еды Bolt Food в Украине Иван Гринчук.

Напомним, в сентябре 2022 года McDonald's приступил к возобновлению работы ресторанов после паузы, что было обусловлено полномасштабным вторжением. Тогда рестораны работали поначалу только на доставку. Сейчас заведения уже открыли свои залы и начали возобновление работы в южных регионах.

Ресторан обычно работает с 7:00 до 21:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение закрывается, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием. Также на сайте McDonald's введено отображение информации об открытых и временно закрытых заведениях в режиме реального времени.