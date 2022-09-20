McDonald's возобновил работу в трех ресторанах Киева: очереди, новые цены и перекупы на OLX.

После того, как украинский офис McDonald's возобновил работу в нескольких столичных ресторанах на Левом берегу Днепра, на OLX появились объявления, где предлагается за 150-200 гривен доставить еду из McDonald's.

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20 сентября в Киеве возобновили работу первые три ресторана McDonald's. Первыми заработали столичные рестораны по адресу:

проспект Бажана, 3в (метро Харьковская);

ул. Гришко, 7 (метро Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница)

Новые цены оказались существенно выше довоенных. "Биг Мак меню" стоит 167 гривен против довоенной цены в 119 гривен, а "дабл чизбургер" вырос в цене до 89 гривен против довоенных 61 гривны.

Но, несмотря на новые цены, открытие McDonald's вызвало среди Киевлян ажиотаж и в работающих ресторанах сразу же выстроились огромные очереди.

С заказом еды из "Мака" домой все тоже непросто. Сервис Glovo пока работает с доставками из McDonald's только на Левом берегу.

Однако даже в радиусе доставки объем заказов настолько велик, что сервис Glovo из-за нехватки курьеров был вынужден прекратить доставку из "Мака".

Пользуясь этим сообразительные киевляне стали предлагать доставку блюд из McDonald's по Киеву и области. Правда, по цене значительно больше, чем указана в приложении Glovo.

В общем, перекупы предлагают только за доставку в пределах Киева от 150 до 250 гривен.

Напомним, еще в августе Украинский офис McDonald's заявил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.