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McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX
Після того як український офіс McDonald’s поновив роботу в кількох столичних ресторанах на Лівому березі Дніпра, на OLX з'явились оголошення, де пропонується за 150-200 гривень доставити їжу з McDonald’s.
20 вересня в Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Першими запрацювали столичні ресторани за адресою:
- проспект Бажана, 3в (метро Харківська);
- вул. Гришка, 7 (метро Позняки);
- проспект Гагаріна, 2а (Дарниця)
Нові ціни виявились суттєво вищими за довоєнні. Наразі "Біг Мак меню" коштує 167 гривень проти довоєнної ціни в 119 гривень, а "дабл чізбургер" зріс в ціні до 89 гривень проти довоєнних 61 гривні.
Але не дивлячись на нові ціни відкриття McDonald’s викликало серед Киян ажіотаж і в працюючих ресторанах одразу ж вишикувались величезні черги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З замовленням їжі з "Маку" додому все теж непросто. Сервіс Glovo поки працює з доставками з McDonald’s лише на Лівому березі.
Однак навіть в радіусі доставки об'єм замовлень настільки великий, що сервіс Glovo через нестачу кур'єрів був вимушений припинити доставку з "Маку".
Користуючись цим кмітливі кияни стали пропонувати доставку страв з McDonald’s по Києву та області. Щоправда, за ціною значно більшою ніж вказана в додатку Glovo.
Загалом перекупи пропонують лише за доставку в межах Києва від 150 до 250 гривень.
Нагадаємо, ще в серпні Український офіс McDonald’s заявив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.