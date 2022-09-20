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Категорія
Бізнес
Дата публікації

McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

Після того як український офіс McDonald’s поновив роботу в кількох столичних ресторанах на Лівому березі Дніпра, на OLX з'явились оголошення, де пропонується за 150-200 гривень доставити їжу з McDonald’s.

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20 вересня в Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Першими запрацювали столичні ресторани за адресою:

  • проспект Бажана, 3в (метро Харківська);
  • вул. Гришка, 7 (метро Позняки);
  • проспект Гагаріна, 2а (Дарниця)

Нові ціни виявились суттєво вищими за довоєнні. Наразі "Біг Мак меню" коштує 167 гривень проти довоєнної ціни в 119 гривень, а "дабл чізбургер" зріс в ціні до 89 гривень проти довоєнних 61 гривні.

Фото 2 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX
Фото 3 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

Але не дивлячись на нові ціни відкриття McDonald’s викликало серед Киян ажіотаж і в працюючих ресторанах одразу ж вишикувались величезні черги.

З замовленням їжі з "Маку" додому все теж непросто. Сервіс Glovo поки працює з доставками з McDonald’s лише на Лівому березі.

Фото 4 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

Однак навіть в радіусі доставки об'єм замовлень настільки великий, що сервіс Glovo через нестачу кур'єрів був вимушений припинити доставку з "Маку".

Фото 5 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

Користуючись цим кмітливі кияни стали пропонувати доставку страв з McDonald’s по Києву та області. Щоправда, за ціною значно більшою ніж вказана в додатку Glovo. 

Фото 6 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX
Фото 7 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

Загалом перекупи пропонують лише за доставку в межах Києва від 150 до 250 гривень.

Фото 8 — McDonald’s поновив роботу в трьох ресторанах Києва:черги, нові ціни та перекупи на OLX

Нагадаємо, ще в серпні Український офіс McDonald’s заявив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.

Автор:
Степан Крьока
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