McDonald's возобновляет работу в Одессе: какие рестораны заработают первыми и какие будут ограничения

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 28 марта планирует возобновить работу своих заведений в Одессе. Как сообщают в компании, речь идет сразу о пяти точках в областном центре.

В частности, это улица Пантелеймоновская, 17-Б (возле железнодорожного вокзала), улица Дерибасовская, 23/1, площадь Независимости, 1 (жилмассив Таирова), улица Черняховского, 1-Б (5-я станция Большого Фонтана) и улица Краснова, 14-А (площадь Толбухина).

В одесских ресторанах так же, как и в остальных заведениях McDonald's в Украине, будут действовать расширенные правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы все могли пройти в укрытие.

В то же время компания прогнозирует повышенный спрос в первые дни после открытия заведений в Одессе, ввиду чего сначала залы будут работать на ограниченное количество посетителей во избежание скоплений людей и чтобы команды могли лучше отработать процедуры по эвакуации.

"В начале апреля планируется открытие еще нескольких заведений в Одессе. "McDonald's в Украине" на официальных страницах компании в соцсетях сообщит о датах открытий. Сделать заказ можно будет в зале ресторана, через экспресс-окна или на "МакДрайве", - отмечают в компании.

По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, в ресторанах будет представлено сокращенное меню, в которое войдут основе блюда McDonald's. Расширение меню будет происходить по мере восстановления цепей снабжения и наращивания объемов складов.

С первых дней открытия в Одессе в мобильном приложении McDonald's будут действовать ваучеры, которыми клиенты смогут воспользоваться для получения выгодных предложений.

"Вслед за югом McDonald's планирует открытие ресторанов и на востоке Украины. В частности, уже в конце апреля ожидается открытие ресторанов в Днепре", – анонсировали в фастфуд-сети.

Напомним, что все украинские McDonald's приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения. Таким образом, одесские заведения не работали уже больше года.

Отметим, что кроме указанных адресов, в Одессе у McDonald’s есть рестораны на проспекте Шевченко, 2-Б (у политехнического университета), на проспекте Добровольского, 116-А (жилмассив Котовского), на улице Разумовской, 60 (возле центрального автовокзала), а также в ТРЦ "Ривьера" в селе Фонтанка.