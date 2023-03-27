McDonald’s відновлює роботу в Одесі: які ресторани запрацюють першими та які будуть обмеження

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 28 березня планує відновити роботу своїх закладів роботу в Одесі. Як повідомляють у компанії, йдеться відразу про п’ять точок в обласному центрі.

Зокрема, це вулиця Пантелеймонівська, 17-Б (біля залізничного вокзалу), вулиця Дерибасівська, 23/1, площа Незалежності, 1 (житломасив Таїрова), вулиця Черняховського, 1-Б (5-а станція Великого Фонтану) та вулиця Краснова, 14-А (площа Толбухіна).

В одеських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти розширені правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби всі могли пройти в укриття.

Водночас компанія передбачає підвищений попит у перші дні з відкриття закладів в Одесі, тож спершу зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, аби уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації.

"На початку квітня плануються відкриття ще кількох закладів в Одесі. "McDonald’s в Україні" на офіційних сторінках компанії у соцмережах повідомить про дати відкриттів. Зробити замовлення можна буде в залі ресторану, через експрес-вікна або на "МакДрайві", - зазначають в компанії.

За аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основі страви McDonald’s. Розширення меню буде відбуватися разом з відновленням ланцюгів постачання і нарощення обсягів складів.

Із перших днів відкриття в Одесі у мобільному застосунку McDonald’s діятимуть ваучери, якими клієнти можуть скористатися для отримання вигідних пропозицій.

"Слідом за півднем McDonald’s планує відкриття ресторанів і на сході України. Зокрема, вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у Дніпрі", - анонсували у фастфуд-мережі.

Нагадаємо, що усі українські McDonald’s призупинили роботу в лютому 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення. Таким чином, одеські заклади не працювали вже більше року.

Зазначимо, що окрім вказаних адрес, в Одесі у McDonald’s є ресторани на проспекті Шевченка, 2-Б (біля політехнічного університету), на проспекті Добровольського, 116-А (житломасив Котовського), на вулиці Розумовській, 60 (біля центрального автовокзалу), а також у ТРЦ "Рів'єра" у селі Фонтанка.