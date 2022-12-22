McDonald's открыл в Киеве новый ресторан около Оболонской набережной

Фастфуд-сеть McDonald's 22 декабря открыла новое заведение в Киеве, а именно на проспекте Владимира Ивасюка (Героев Сталинграда), 12-С, что рядом с Оболонской набережной.

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Как сообщают в компании, оно было почти полностью готово к открытию еще до начала полномасштабного вторжения, так что с принятием решения о постепенном возобновлении работы в Украине этот ресторан добавили в перечень заведений к открытию.

Ресторан на Оболони – второй в Украине флагманский ресторан McDonald's со специальной концепцией для семей с детьми. Эта концепция подразумевает все удобства для уютного пребывания с семьей: обустроены детские горки внутри и снаружи заведения, раздвижные столики, которые можно увеличивать для крупных компаний, а стены украшены графиков в стиле детских рисунков.

В зале ресторана расположено 254 места для гостей на двух этажах и еще 98 на террасе. Также в зале работает 12 экранов терминалов самообслуживания. Автомобилисты могут заказать блюда на "Макдрайве" с двумя линиями въезда, где меню представлено на цифровых панелях.

Ресторан будет работать с 7:00 до 21:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

При этом отмечается, что команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием. Также на сайте McDonald's сейчас введено отображение информации об открытых и временно закрытых заведениях в режиме реального времени.

Таким образом, всего в Украине по состоянию на сейчас работают 63 ресторана сети. Напомним, в частности, что первый за время войны новый ресторан McDonald's открыл 3 ноября на жилмассиве Сихов во Львове.

Кроме того, ранее в декабре была возобновлена работа заведения у входа на киевскую станцию метро "Крещатик". Сама же станция, закрытая после начала российского вторжения в феврале, также уже заработала с 20 декабря.