McDonald's возобновил работу на Крещатике в Киеве и добавил в меню новый бургер

Фастфуд-сеть McDonald's возобновила работу еще два заведения в Киеве. Как сообщается в сообщении на Facebook-странице компании, это рестораны на улице Крещатик, 19-А и на Севастопольской площади.

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При этом в комментариях пользователи традиционно недовольны, что в их городе McDonald's до сих пор не работает. Особенно интересует их возможность возобновления работы сети в Чернигове, впрочем, в компании на это ничего не отвечают.

Относительно Харькова, Днепра и Одессы в McDonald's до сих пор отвечают, что не могут сообщить, когда там возобновят работу их рестораны.

Отметим также, что накануне McDonald's добавил в меню новый бургер - "Биг Чикен Чиз" с куриной котлетой и куском расплавленного сыра, салатом и медово-горчичным соусом в булочке с кунжутом. Цена его составляет 165 гривен.

Напомним при этом, что станция метро "Крещатик", в одном здании с входом в которую расположено популярное в столице фастфуд-заведение, была закрыта для пассажиров еще в начале войны с Россией в конце февраля и остается таковой до сих пор, как и станция "Майдан Незалежности" .