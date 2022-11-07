Под Киевом открыли новый McDonald's на трассе

Сеть фастфуд-ресторанов McDonald's 7 ноября открыла новое заведение, расположенное на границе Киева и области на Днепровском шоссе. Как говорится в сообщении компании, теперь в столичном регионе работают 40 McDonald's, а всего в стране – 53.

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Новый ресторан расположен по адресу: село Лесники, улица Ватутина, 170-А на перекрестке при въезде в населенный пункт. Его открытие было запланировано на март этого года, а основные работы по строительству и обустройству были завершены еще в феврале, так что с принятием решения о постепенном возобновлении работы в Украине этот ресторан добавили в список заведений к открытию.

В зале есть 111 мест для гостей, а на террасе – еще 136. Посетители могут сделать заказ внутри ресторана на одном из пяти двухсторонних терминалов самообслуживания или заехать на "МакДрайв" с двумя линиями въезда, где меню представлено на современных цифровых бордах.

Ресторан работает с 9:00 до 21:00 и соблюдает расширенные правила безопасности, внедренные в сети McDonald's: закрывается во время воздушной тревоги и возобновляет работу через час после ее отмены. Также он не будет работать и при отключении электроэнергии.

"С заботой о работниках и посетителях, в Лесниках использовали возможности территории и построили собственное укрытие рядом с рестораном. В то же время компания надеется, что помещение будет как можно меньше использоваться по назначению и впоследствии станет местом чисто для организации событий в мирное время", - добавляют в McDonald's.

Напомним, что 3 ноября компания открыла первое новое заведение за время войны - во Львове на жилмассиве Сихов. Отметим также, что на Бориспольском шоссе, а именно в селе Гора, с 27 октября возобновил работу другой ресторан McDonald's на трассе, ставший первым заведением сети такого типа расположения.