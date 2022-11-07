Під Києвом відкрили новозбудований McDonald’s на трасі

Мережа фастфуд-ресторанів McDonald’s 7 листопада відкрила новий заклад, що розташувався на межі Києва й області на Дніпровському шосе. Як ідеться у повідомленні компанії, тепер у столичному регіоні працюють 40 McDonald’s, а всього в країні - 53.

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Новий ресторан розташований за адресою: село Лісники, вулиця Ватутіна, 170-А на перехресті при в'їзді в населений пункт. Його відкриття було заплановане на березень цього року, а основні роботи з будівництва й облаштування були завершені ще у лютому, тож з прийняттям рішення про поступове відновлення роботи в Україні цей ресторан додали до переліку закладів до відкриття.

У залі є 111 місць для гостей, а на терасі - ще 136. Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному з п'яти двосторонніх терміналів самообслуговування або заїхати на "МакДрайв" з двома лініями в’їзду, де меню представлене на сучасних цифрових бордах.

Ресторан працює з 9:00 до 21:00 та дотримується розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s: закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування. Також він не працюватиме й під час відключення електроенергії.

"З турботою про працівників і відвідувачів, у Лісниках використали можливості території та збудували власне укриття поруч із рестораном. Водночас компанія сподівається, що приміщення якомога менше використовуватиметься за призначенням і згодом стане суто місцем для організації подій у мирний час", - додають у McDonald’s.

Нагадаємо, що 3 листопада компанія відкрила перший новий заклад за час війни - у Львові на житломасиві Сихів. Зазначимо також, що на Бориспільському шосе, а саме в селі Гора, з 27 жовтня відновив роботу інший ресторан McDonald’s на трасі, який був першим закладом мережі такого типу розташування.