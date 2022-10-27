McDonald's відновив роботу закладу на Бориспільській трасі та ще двох в самому Києві

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's з 27 жовтня відновила роботу ще трьох столичних закладів. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, поновлено роботу McDonald's на вулиці Івана Мазепи, 1, що біля станції метро "Арсенальна". Також відкрито заклад на проспекті Степана Бандери, 36-Б, поруч з ТРЦ Blockbuster.

Крім цього, запрацював ресторан на Бориспільській трасі в селі Гора, розташований неподалік повороту на міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Нагадаємо, що в самому Борисполі у McDonald's також є ресторан на тій же трасі, і він відновив роботу якраз напередодні, так само як і заклади в Тернополі та ще п'ять об'єктів у Києві.

Фастфуд-мережа почала поступово відновлювати роботу, призупинену ще в кінці лютого через повномасштабше російське вторгнення до України, в кінці вересня, розпочавши саме з закладів столиці. Крім цього, вже працюють декілька ресторанів у Львові, а от інші регіони присутності McDonald's поки лише чекають на поновлення їх роботи там.