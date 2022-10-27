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Бізнес
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McDonald's відновив роботу закладу на Бориспільській трасі та ще двох в самому Києві

McDonald's відновив роботу закладу на Бориспільській трасі та ще двох в самому Києві
McDonald's на Бориспільській трасі в селі Гора. Фото: Facebook/McDonaldsUA

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's з 27 жовтня відновила роботу ще трьох столичних закладів. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

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Зокрема, поновлено роботу McDonald's на вулиці Івана Мазепи, 1, що біля станції метро "Арсенальна". Також відкрито заклад на проспекті Степана Бандери, 36-Б, поруч з ТРЦ Blockbuster.

Крім цього, запрацював ресторан на Бориспільській трасі в селі Гора, розташований неподалік повороту на міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Нагадаємо, що в самому Борисполі у McDonald's також є ресторан на тій же трасі, і він відновив роботу якраз напередодні, так само як і заклади в Тернополі та ще п'ять об'єктів у Києві.

Фастфуд-мережа почала поступово відновлювати роботу, призупинену ще в кінці лютого через повномасштабше російське вторгнення до України, в кінці вересня, розпочавши саме з закладів столиці. Крім цього, вже працюють декілька ресторанів у Львові, а от інші регіони присутності McDonald's поки лише чекають на поновлення їх роботи там.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов